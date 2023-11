Lancement d'EpargneCrypto : une nouvelle porte d'entrée pour les transactions financières





LONDRES, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans un monde où les monnaies numériques redéfinissent les frontières financières, EpargneCrypto est apparu comme un guide pour ceux qui parcourent ce monde dynamique. Ce nouveau service de courtage marque une étape importante, offrant aux passionnés une passerelle vers le monde intrigant des CFD (contrats pour la différence) des cryptomonnaies et d'autres actifs. De plus, la plateforme innove en proposant des offres groupées sur les cryptomonnaies, enrichissant ainsi le spectre des opportunités dans l'espace des monnaies numériques.

« Notre objectif avec EpargneCrypto est de nous assurer que nos clients sont toujours à l'avant-garde pour saisir les opportunités du marché, a déclaré Jonathan Goerge S., porte-parole d'EpargneCrypto. Au coeur de cette plateforme se trouve un mélange de technologie avancée, de marges compétitives, et d'un environnement de négociation transparent. Ces éléments sont soigneusement combinés pour porter l'expérience de trading à son paroxysme pour nos clients. En proposant des conditions inégalées, nous nous assurons que les utilisateurs peuvent suivre la dynamique des marchés, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, et en tirer profit. »

Une plateforme pour la négociation des cryptomonnaies

EpargneCrypto est un tout nouveau service de courtage qui s'engage à établir la fiabilité, l'innovation et l'excellence dans le domaine de la négociation en ligne. La société accueille des services institutionnels de premier plan et des produits d'actifs cryptographiques pour faciliter les clients de manière complète.

« Chez EpargneCrypto, nous sommes déterminés à rendre le monde complexe des marchés financiers mondiaux plus accessible et praticable pour les traders de tous les niveaux de compétence, a ajouté M. Goerge. Dans le cadre de cette vision, nous proposons un mélange de plateformes de pointe, une sélection variée d'instruments de négociation et un support client de premier ordre, tous conçus pour placer nos membres à l'avant-garde des tendances du marché. Notre éthique est façonnée par un engagement d'intégrité, de professionnalisme et d'innovation par lequel nous restons toujours résolus à nous adapter continuellement et à améliorer les choses. »

À propos d'EpargneCrypto

EpargneCrypto est un courtier en ligne émergent, qui redéfinit les normes avec son écosystème de trading dynamique et sécurisé. En plus de proposer un large éventail de CFD, la plateforme présente des lots, un concept novateur qui permet de diversifier l'exposition au marché. De plus, EpargneCrypto propose des plateformes de négociation puissantes, avec une section d'aperçu du marché et une salle de négociation conviviale. Reconnaissant le spectre varié des traders, le courtier offre également une segmentation unique des options de compte. Divisées en « Débutant » et « Avancé », ces catégories sont soigneusement conçues pour répondre aux besoins spécifiques des traders à différents stades de leur parcours. En substance, EpargneCrypto se positionne comme un leader des services financiers, qui propose un mélange inégalé d'outils de négociation avancés et de services compétents.

