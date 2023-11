Gestion de patrimoine Scotia, six fois primée par Global Finance et PWM/The Banker





TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Gestion de patrimoine Scotia est fière de s'être vu décerner six prix par Global Finance et PWM/The Banker (Global Private Banking Awards). Ces distinctions viennent récompenser sa stratégie de Planification globale centrée sur le client. Cette approche met à la portée des clients, notamment les propriétaires d'entreprise, l'éventail complet des services de la Banque Scotia, ce qui permet de répondre à l'ensemble de leurs besoins en matière de gestion de patrimoine et de services financiers.

« Gestion de patrimoine Scotia est fière de mettre au service des clients sa stratégie de Planification globale, une approche unique et englobante de gestion de patrimoine qui trouve ses racines dans notre engagement à bien comprendre les besoins de nos clients », a affirmé Glen Gowland, chef de groupe, Gestion de patrimoine mondiale à la Banque Scotia. « Ces prix confirment la valeur de notre stratégie basée sur des solutions financières qui couvrent la gamme complète des services de la Banque Scotia. »

Gestion de patrimoine Scotia a été primée dans les catégories suivantes :

Global Finance

Meilleure banque privée pour les propriétaires d'entreprise

Meilleure banque privée aux Bahamas

Meilleure banque privée dans les Antilles

Meilleure banque privée au Pérou

PWM/The Banker (Global Private Banking Awards)

Meilleure banque privée pour les femmes fortunées en Amérique du Nord

Meilleure notoriété des services bancaires privés en Amérique du Nord

Gestion de patrimoine Scotia a également reçu une mention d'honneur de PWM/The Banker dans la catégorie « meilleure banque privée au Canada ».

« Nous travaillons au déploiement de notre stratégie de Planification globale, notre approche-conseil centrée sur une planification financière complète, partout où nous sommes présents dans le monde. Nos succès et notre expertise au Canada, conjugués à une connaissance poussée des besoins de nos clients, nous permettent de lancer cette approche dans nos franchises à l'échelle locale », a déclaré Raquel Costa, première vice-présidente, Gestion de patrimoine internationale. « Nous nous employons à offrir l'excellence en matière de services bancaires privés sur mesure et de gestion locale de placements, ainsi qu'à assurer un accès fluide à nos solutions à l'étranger. »

« La récompense accordée à Gestion de patrimoine Scotia en tant que meilleure banque privée pour les femmes fortunées en Amérique du Nord vient renforcer L'initiative Femmes de la Banque Scotia, une approche inclusive qui vise à donner aux femmes les outils pour prendre avec confiance des décisions financières pour leur famille, leur entreprise et leur avenir », a déclaré Erin Griffiths, première vice-présidente, Solutions pour la clientèle, et coprésidente de L'initiative Femmes de la Banque Scotia - Gestion de patrimoine mondiale. « Notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia assure aux clientes un accès impartial aux services de planification financière, de gestion de placements, de planification successorale, d'assurance et de philanthropie, en plus de proposer des ressources et des ateliers pour les accompagner dans les transitions de la vie comme la retraite, un divorce ou le soutien aux aînés. »

Les lauréats des prix de Global Finance ont été annoncés le 19 octobre, et la remise des prix des services bancaires privés de PWM/The Banker a eu lieu lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 9 novembre dernier à Londres, au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus sur Gestion de patrimoine Scotia, veuillez consulter

www.scotiagestiondepatrimoine.com.

29 novembre 2023 à 09:00

