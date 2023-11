Le Prix du CALQ pour la meilleure oeuvre chorégraphique au Québec est remis à Ismaël Mouaraki





MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre le Prix du CALQ pour la meilleure oeuvre chorégraphique au Québec à Ismaël Mouaraki pour son spectacle Le sacre de Lila. Ce prix, assorti d'un montant de 10?000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice des communications et de la promotion des arts et des lettres au Conseil, lors de la cérémonie des PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL, tenue au Studio-Théâtre des Grands Ballets.

«?Avec Le sacre de Lila, Ismaël Mouaraki met en scène, avec délicatesse, l'intimité et la vulnérabilité masculines. Avec une distribution hors norme, il permet une rencontre féconde entre le Maroc et le Québec, métissant les cultures et les interprètes. Sa démarche, basée sur le rituel, se révèle cohérente et authentique, appuyée notamment par une scénographie qui en déploie tout le caractère sacré. Le spectacle trouve son apogée dans une séquence de duos magnifiques interprétés par des danseurs inspirés?», ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

L'oeuvre primée

S'inspirant des cérémonies de Lila, célébrations mystiques et musicales traditionnelles de son Maroc d'origine, Ismaël Mouaraki explore la transe avec un groupe de danseurs masculins venus du Québec et du Maroc. En arabe, lila signifie «?nuit?». Ces cérémonies constituent un ensemble de rituels nocturnes de guérison mêlant chant, danse et musique, traditionnellement rencontrés dans certains pays du Maghreb. Ismaël transpose sur scène les rites et les codes de ces rituels dansés pour y révéler la sensibilité et la sensualité du corps masculin. Teintés des goûts et des couleurs du Maroc, les artistes transforment le spectacle en un moment de véritable célébration où l'exaltation des corps se déploie à travers une énergie contagieuse.

Le sacre de Lila est un projet très personnel que le chorégraphe imagine depuis de nombreuses années. L'idée est née de ses souvenirs d'enfance au Maghreb, révélant ainsi son lien profond avec le Maroc et le monde arabe, s'entremêlant avec des évocations de la France qui l'a vu naître et du Québec qui le regarde vieillir. Trois territoires, ancrés et imprégnés dans son corps. Cette oeuvre très symbolique souligne les 25 ans d'immigration d'Ismaël Mouaraki et les 20 ans de sa compagnie Destins Croisés. Une célébration du chemin accompli et du parcours profondément humain qu'il souhaite aujourd'hui partager. (Source : Destins Croisés)

À propos d'Ismaël Mouaraki

D'origine franco-marocaine, Ismaël Mouaraki découvre les danses urbaines à l'âge de 12 ans à Nancy en France, sa région natale. Il découvre le langage chorégraphique contemporain au contact du chorégraphe Xavier Lot en résidence au Centre culturel André Malraux (Scène nationale de Vandoeuvre), avec qui il collabore comme interprète pendant plus de trois ans, ce qui lui permet de s'émanciper. Depuis 2003, c'est au sein de la compagnie Destins Croisés, dont il est fondateur, qu'Ismaël Mouaraki poursuit son travail. S'adressant tout autant au jeune public qu'au grand public, ses créations chorégraphiques reflètent ses obsessions comme fil conducteur de l'oeuvre d'une vie : mettre en corps les infinies facettes de l'humanité. L'artiste crée de mille manières, mais toujours avec la même vision. Que ce soit dans Loops (2008), dans le duo Slam en/Corps (2009) en collaboration avec la slameuse Queen KA, dans son solo RefleXction (2010), Lien(s) (2016), oZe (2019) ou Phenomena (2019), tout s'articule autour des notions de polarités, de contrôle, de domination et de la perception de l'individu dans le groupe. Il est président de la Danse sur les routes du Québec depuis 2020.

À propos de Destins Croisés

Destins Croisés rassemble cultures urbaines et arts de la scène contemporaine dans des fresques chorégraphiques originales et hors-normes. L'identité et l'altérité sont des thèmes récurrents dans ses créations, explorant le métissage des genres, des individualités et des physicalités hybrides pour rejoindre l'essence du corps dansant dans une volonté de briser toutes les frontières sociales, culturelles et artistiques et créer avec ce qui différencie. Dans son univers, chacun, chaque forme d'art, chaque démarche a sa place.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil souhaite démontrer son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Liens :

Facebook -- X -- Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

29 novembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :