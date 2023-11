RAPPEL - Rogers Sugar Inc. : Appel conférence ? résultats du 4e trimestre 2023





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (RSI) tiendra une téléconférence pour discuter des résultats de son quatrième trimestre 2023 jeudi le 30 novembre 2023 à 8h00 (heure de l'Est).



L'appel sera présidé par M. Michael Walton, Chef de la direction et M. Jean-Sébastien Couillard, Chef de la direction financière.

Si vous désirez participer, veuillez composer le 1-888-886-7786. Un enregistrement de la téléconférence sera accessible peu de temps après, en composant le 1-877-674-7070, code d'accès 805894#. Cet enregistrement sera disponible jusqu'au 30 décembre 2023.

For further information / Pour plus d'information:

Jean-Sébastien Couillard

Vice-président des finances, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

Tél.: (514) 940-4350

www.lanticrogers.com

