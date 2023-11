Global Futures Society de Dubaï, le plus grand réseau mondial de futuristes, s'élargit au Forum du Futur de Dubaï, avec l'adhésion de 36 nouvelles institutions





Dubai Future Foundation a annoncé aujourd'hui que 36 institutions de 17 pays ont rejoint les quatre membres existants de la Global Futures Society, le plus grand réseau mondial de futuristes.

Des représentants des institutions internationales ont participé au Forum du Futur de Dubaï, qui s'est déroulé au musée du Futur les 27 et 28 novembre, représentant le plus grand rassemblement mondial de futuristes.

L'association a été lancée l'année dernière par Dubai Future Foundation pour renforcer le rôle du musée du Futur en tant que siège mondial des institutions internationales de prospective et pour consolider la position de Dubaï en tant que plateforme pionnière de réflexion stratégique.

La Global Futures Society est une plateforme réunissant certaines des plus grandes institutions mondiales impliquées dans la conception future et la planification stratégique, en plus des centres de recherche. Son objectif consiste à faciliter la collaboration pour identifier les opportunités et les défis, ainsi que pour s'y préparer. Les nouveaux membres rejoignent l'Association des futuristes professionnels (APF), le Projet du millénaire, la Fédération mondiale des études sur e Futur (WFSF) et le Réseau de Prospective du Secteur Public (PSFN).

Son Excellence Khalfan Belhoul, PDG de Dubai Future Foundation, a déclaré : « La Global Futures Society a été lancée l'année dernière conformément à la vision de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, afin de transformer le musée du futur en un centre international de dialogue et de partenariats, unifiant les efforts internationaux déployés pour concevoir l'avenir ».

29 novembre 2023

