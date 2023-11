Près de 60 % des bâtiments cartographiés dans le cadre de la plus grande recherche canadienne sur l'accessibilité ne sont pas accessibles





Une nouvelle recherche publiée aujourd'hui par AccessNow, une entreprise de technologie de l'accessibilité, en collaboration avec l'Université de Calgary, Lésions médullaires Canada et BDO, révèle que près de 60 % des bâtiments cartographiés à Vancouver, Calgary et Ottawa ne sont pas entièrement accessibles et met en évidence les zones où les villes et les propriétaires d'immeubles peuvent prioriser leurs efforts.

Cette recherche s'inscrit dans le cadre du projet Cartographier nos villes pour tous (CNVT), le plus grand effort de recherche et de cartographie sur l'accessibilité au Canada à ce jour, qui utilise des données géographiques ainsi que les points de vue de personnes en situation de handicap pour évaluer l'accessibilité des villes canadiennes. Dans le but de pallier le manque de données sur les obstacles à l'accessibilité au Canada et permettre des progrès mesurables, CNVT s'appuie sur la cartographie participative afin d'évaluer l'accessibilité des bâtiments dans l'ensemble du pays. À ce jour, CNVT a évalué près de 14 000 bâtiments donnant sur la rue et destinés aux consommateurs à Vancouver, Calgary et Ottawa, ainsi que dans 17 petites villes rurales de l'Alberta. La recherche a été financée par Normes d'accessibilité Canada, AccessNow, Mitacs et le Conseil de recherches en sciences humaines.

« L'expérience vécue par les personnes en situation de handicap est un élément essentiel de notre recherche et joue un rôle central dans l'évolution du paysage de l'accessibilité au Canada. Ce n'est qu'en mesurant l'accessibilité que nous pourrons l'améliorer, déclare Maayan Ziv, fondatrice et PDG d'AccessNow. CNVT est né de la nécessité de disposer de données probantes. En utilisant l'expérience collective et les perspectives des personnes souffrant de toutes sortes de handicaps, nous pouvons réaliser des progrès significatifs vers un Canada plus inclusif. »

Le rapport met en évidence des points d'attention

Le rapport révèle que parmi les grandes villes cartographiées jusqu'à présent, Calgary est la ville la moins accessible avec seulement 35 % de bâtiments perçus comme étant entièrement accessibles. Vancouver est perçue comme étant accessible à 48,5 % et Ottawa à 53 %. En outre, les zones urbaines ne comptent qu'une proportion légèrement plus élevée de bâtiments accessibles (44 %) que les zones rurales (39 %).

Le rapport met également en évidence des zones d'attention où les municipalités peuvent donner la priorité à leurs efforts. À Vancouver, les bâtiments situés dans le centre-ville, à l'est de la rue Burrard, ainsi que sur Broadway, entre les ponts des rues Granville et Burrard, représentent des grappes d'emplacements publics partiellement accessibles. Grâce à une partie du travail déjà effectué, des améliorations significatives visant à atteindre l'accessibilité totale pourraient être apportées plus efficacement dans ces zones. À Ottawa, de nombreux bâtiments du centre-ville et les environs de la Cité parlementaire ont été libellés non accessibles, et requièrent des interventions plus importantes pour en améliorer l'accessibilité.

« Nous sommes déterminés à mieux comprendre les obstacles auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap et à soutenir les objectifs du gouvernement en faveur d'un Canada plus accessible, ajoute Victoria Fast, chercheuse du projet CNVT et professeure agrégée à l'Université de Calgary. CNVT démontre comment les villes au pays peuvent utiliser les perspectives de la communauté des personnes en situation de handicap afin d'identifier les améliorations qui leur sont les plus nécessaires. »

Les services d'éducation sont moins accessibles que les magasins de vêtements

Le rapport indique également que les secteurs perçus comme les plus accessibles - avec au moins 50 % des bâtiments perçus comme accessibles - sont les magasins de santé et de soins personnels, l'immobilier, la finance et assurance, les magasins de vêtements et d'accessoires, et les magasins d'articles de sport. Les secteurs tels que les services professionnels, scientifiques et techniques, la réparation et l'entretien, les services personnels et de blanchisserie et les services éducatifs le sont moins, en-deçà de 35 % d'entre eux étant considérés comme accessibles. Le secteur des services éducatifs est particulièrement préoccupant : non seulement il fait partie des industries les moins accessibles, mais il compte également la plus grande proportion de bâtiments jugées non accessibles.

« La population handicapée représente un marché gigantesque, dont les dépenses de consommation annuelles atteignent 13 billions de dollars, pointe Madame Ziv. Les entreprises devraient prendre en compte les conséquences économiques d'une accessibilité partielle ou d'une absence d'accessibilité, car elles se privent d'un groupe important de clients potentiels. »

Étant donné qu'une grande partie du pays n'est toujours pas cartographiée, en particulier dans les communautés rurales, éloignées, nordiques, autochtones et les communautés francophones, une initiative nationale soutenue est essentielle pour aider à créer un Canada sans obstacles d'ici 2040.

« L'accessibilité est un droit humain fondamental, et nous envisageons un monde où chacun peut naviguer dans son environnement avec facilité et dignité, quelles que soient ses capacités, conclut Madame Ziv. Nous invitons les autres municipalités canadiennes, avec le soutien des gouvernements provinciaux et fédéral, à se joindre au mouvement de cartographie et à améliorer l'accessibilité des villes à travers le pays. Ensemble, nous pouvons permettre aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la société en fournissant des informations essentielles et ainsi construire un avenir plus inclusif où personne n'est laissé pour compte. »

Max Brault, leader national du groupe de consultation en accessibilité de BDO Canada ? qui a contribué à la production du rapport final ? acquiesce : « lorsque l'accessibilité est motivée par ceux qui ont vécu une expérience de handicap, c'est alors que l'on constate de réels progrès significatifs. BDO est incroyablement fière d'avoir contribué à ce projet unique en aidant nos partenaires à créer des cartes accessibles au public qui évaluent l'accessibilité.?»

Ce type de recherche peut être facilement reproduit dans les municipalités du Canada à l'aide de l'application AccessNow, et d'autres recherches de ce type sont essentielles pour démontrer les progrès accomplis vers une nation véritablement accessible d'ici 2040. Pour en savoir plus, visitez accessnow.ca/moca.

À propos de CNVT

CNVT représente le plus grand effort de cartographie de l'accessibilité dans l'histoire du Canada. Cette recherche a été menée par 40 personnes employées, y compris des personnes ayant diverses expériences vécues de handicaps et occupant plusieurs rôles, y compris des postes de cartographie ou de direction. Elles sont passé 4 090 heures à cartographier plus de 14 000 lieux distincts, à collecter plus de 126 000 points de données et à distribuer 70 000 balises liées à l'accessibilité aux bâtiments donnant sur la rue et destinés aux consommateurs. Les perspectives uniques du projet et l'expertise des personnes handicapées ont permis de recueillir des informations essentielles. Compilées par le biais d'une application à l'échelle nationale, les données fournissent des informations détaillées qui peuvent être consultées sur la carte interactive d'AccessNow. Pour cette première étude, CNVT s'est concentré sur Vancouver, Calgary et Ottawa, ainsi que sur 17 petites villes rurales de l'Alberta. Les cartographes de ces localités ont évalué le niveau d'accessibilité global de chaque lieu (accessible, partiellement accessible, non accessible) et ont recueilli des données supplémentaires, telles que les commodités et les caractéristiques non standardisées.

À propos d'AccessNow

AccessNow (accessnow.com) est une application mobile et un site web qui partage des informations sur l'état de l'accessibilité de lieux dans le monde entier. Conçue pour donner aux personnes handicapées les moyens d'agir, la plateforme rassemble des avis et travaille avec les propriétaires d'entreprises pour publier les aspects de l'accessibilité tels que les parkings et les toilettes accessibles, les ascenseurs, les rampes d'accès, les espaces silencieux et sans odeur, et bien d'autres choses encore. Pour plus d'informations, visitez le site www.accessnow.com.

