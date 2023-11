Un travailleur canadien sur trois estime que son employeur n'est pas prêt à répondre à ses besoins en matière de santé mentale





Un nouveau rapport de Dialogue dévoile comment les employés canadiens éprouvent des difficultés au travail, 62 % des jours de travail manqués étant attribués à des problèmes de santé mentale, et les possibilités de rendement pour les organisations sont considérables.

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Les conséquences des problèmes de santé mentale ont indubitablement pesé sur la vie des Canadiens au cours des dernières années. Malgré les efforts déployés par les employeurs, il reste une déconnexion entre la manière dont les employés canadiens estiment que leur employeur soutient leur santé mentale et leur bien-être.

Selon un nouveau rapport publié par Dialogue Technologies de la Santé inc , la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, 62 % des journées de travail manquées sont prises par les employés pour s'occuper de leur santé mentale. L'effet de Dialogue sur le rendement du capital investi souligne que lorsqu'il s'agit de soutien en milieu de travail, plus de la moitié (58 %) des employés interrogés croient que leurs gestionnaires ne sont pas prêts à répondre à leurs besoins en matière de santé mentale, 1 sur 3 admet avoir l'impression que le soutien de leur employeur en matière de santé mentale est insuffisant et le même nombre ne connaît pas les ressources auxquelles ils ont accès. Pour ne rien arranger, l'adoption du travail à distance a incité 36 % des personnes en télétravail à déclarer que cela avait eu un effet négatif sur leur santé mentale.

L'adoption des soins virtuels sur le lieu de travail atténue ces préoccupations. En fait, un sondage mené par Dialogue en 2023 a révélé qu'une majorité de Canadiens (81 %) pensent que les soins virtuels leur permettent d'adopter une approche plus proactive de leur santé mentale. Les employeurs doivent reconnaître l'influence positive de l'accès aux soins virtuels sur le maintien d'une main-d'oeuvre productive à long terme, ainsi que son rendement du capital investi. En effet, pour 1 000 employés, les économies annuelles sont de près de 200 000 $ en coûts d'absentéisme et de plus de 218 000 $ en coûts de présentéisme grâce à un accès plus rapide aux services de santé mentale de Dialogue. De plus, les membres rapportent avoir gagné plus de 4 heures dans leur journée pour chaque rendez-vous de soins virtuels sur la plateforme Dialogue.

« De nombreux travailleurs au Canada font face à une foule de défis lorsqu'ils cherchent à obtenir du soutien en matière de santé mentale, notamment des obstacles financiers, le manque d'accès à un fournisseur de soins primaires ou le fait de ne pas connaître les ressources à leur disposition », a déclaré le Dr Marc Robin, directeur médical de Dialogue. « L'anxiété et la dépression ont augmenté de 25 % au cours des dernières années. Les organisations investissent dans des services de soins virtuels comme ceux de Dialogue afin d'offrir un accès facile et centralisé aux bonnes ressources, ce qui aide les employés à s'engager et à connaître les avantages qui leur sont offerts pour gérer leur santé mentale. Le fait d'atteindre les employés dès le début a un effet considérable sur leur cheminement vers la rémission. »

Grâce à des modèles de soins collaboratifs comme celui de Dialogue, qui réunit différents praticiens tels que des thérapeutes et des médecins, les employeurs peuvent atténuer l'aggravation des symptômes de santé mentale. Sur la base d'une évaluation normalisée de la santé mentale effectuée sur Dialogue, les membres ont constaté une amélioration de 40 à 50 % des symptômes d'anxiété et de dépression, avec une diminution de 40 % au cours du seul premier mois (30 jours de traitement). Il est clair que les employés qui ont un meilleur accès aux services de santé virtuels constatent un impact significatif sur la réduction de leur anxiété et de leur dépression.

