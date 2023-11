Wondershare Edraw offre aux utilisateurs d'importantes mises à niveau pour EdrawMax et EdrawMind





VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare Edraw, un leader du marché dans le domaine des outils de cartographie mentale et de création de diagrammes, est ravi d'annoncer d'importantes améliorations de l'expérience utilisateur pour EdrawMax et EdrawMind.

La récente transformation d'EdrawMax en V13 offre une nouvelle interface utilisateur et une vaste collection de plus de 26 000 graphiques vectoriels, ainsi que des outils de création de diagrammes intelligents alimentés par l'IA. EdrawMax permet aux utilisateurs de créer des graphiques et des diagrammes avec une productivité accrue et une meilleure expérience globale.

EdrawMind V11, un outil avancé de cartographie mentale, présente la première intégration multiplateforme de l'industrie, permettant aux utilisateurs de collaborer de manière transparente sur plusieurs appareils. Cette mise à jour révolutionne le paysage collaboratif en offrant des fonctionnalités multi-utilisateurs améliorées et une gestion des fichiers dans le cloud. EdrawMind se consacre à l'optimisation du travail d'équipe, à l'amélioration de l'efficacité de la collaboration et à l'autonomisation des utilisateurs grâce à un environnement collaboratif polyvalent et dynamique.

Kim, responsable de produit pour Wondershare Edraw, a déclaré : « EdrawMax V13 et EdrawMind V11 incarnent notre engagement en faveur d'une innovation centrée sur l'utilisateur. Les mises à jour de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur d'EdrawMax reflètent notre engagement envers l'expérience utilisateur, tandis que l'intégration multiplateforme d'EdrawMind redéfinit le champ des possibles en matière de collaboration. Nous sommes convaincus que ces mises à jour permettront à nos utilisateurs d'être plus performants, de collaborer en toute transparence et de visualiser leurs idées plus facilement. »

Avec ces améliorations, Wondershare Edraw poursuit sa mission de simplifier les idées complexes et de permettre aux utilisateurs du monde entier de libérer tout leur potentiel créatif.

Compatibilité et prix

Wondershare EdrawMax et EdrawMind sont compatibles avec Windows, Mac, Android et iOS. EdrawMax est disponible à partir de 69 $ pour un abonnement de six mois, et EdrawMind à partir de 39 $ pour un abonnement de six mois. Pour des essais et des téléchargements gratuits, veuillez consulter notre site officiel ou suivez-nous sur YouTube , Facebook , Twitter , et Instagram .

À propos de Wondershare :

Wondershare Technology est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique et des solutions de productivité. Reconnu pour son engagement en faveur de l'innovation, Wondershare a été récompensé par Shorty Awards, G2 et GetApp, ce qui lui a permis de se distinguer au sein de la communauté technologique. Au service de plus de 100 millions d'utilisateurs dans 150 pays, Wondershare propose un vaste portefeuille d'applications qui améliorent l'édition vidéo, l'édition PDF et la récupération de données.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2286738/wondershare_edraw_update.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

29 novembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :