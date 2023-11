/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Avis aux médias : Point de presse transpartisan avec l'UPA/





QUÉBEC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation, M. André Fortin, le député de Jean-Lesage et responsable solidaire pour la Capitale-Nationale, M. Sol Zanetti, ainsi que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois pour les dossiers Capitale-Nationale, M. Pascal Paradis, feront un point de presse le mercredi, 29 novembre. Les élus seront accompagnés du président et de la vice-présidente de la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, M. Yves Laurencelle et Mme Luce Bélanger.

DATE : Mercredi, 29 novembre 2023

HEURE : 9h30

LIEU : Foyer du Hall principal

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

29 novembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :