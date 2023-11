Un rapport de Deloitte Canada indique que les acteurs de l'écosystème des services financiers canadien doivent travailler ensemble pour combler le déficit d'épargne-retraite





Selon le rapport, près de 55 % des ménages approchant la retraite devront faire des compromis quant à leur style de vie pour éviter d'épuiser leurs économies de retraite, un chiffre qui devrait bondir à 73 %, en tenant compte des coûts imprévus.

TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Un nouveau rapport de Deloitte Canada révèle que, même si la majorité des Canadiens et Canadiennes ne sont pas préparés pour leur retraite, une situation qui pose un risque de difficultés financières pendant les derniers stades de leur vie, les acteurs de l'écosystème des services financiers et le secteur public peuvent jouer un rôle important pour trouver des solutions à ce défi. Le rapport Le temps presse : il est urgent de consolider le système de retraite privé au Canada présente des recommandations visant à aider 38 % des personnes qui prennent bientôt leur retraite à se constituer une meilleure sécurité financière à la retraite et à générer des milliards de dollars pour le secteur des services financiers.

« En employant une série de solutions radicales et novatrices, le Canada peut aider à protéger les personnes vulnérables qui sont à la retraite ou le seront bientôt et établir un modèle pour la gestion de l'épargne-retraite sur la scène mondiale, affirme Hwan Kim, associé, Innovation en services financiers et services bancaires ouverts chez Deloitte Canada. Étant donné qu'environ 40 % de l'inégalité des patrimoines de retraite est attribuable à un manque de connaissances financières, les acteurs de l'écosystème des services financiers doivent collaborer avec ceux du système de soins de santé et du secteur public pour fournir aux Canadiens des conseils accessibles en matière de retraite, des offres holistiques pour les personnes qui approchent la retraite, des services planification de la retraite actualisés, des soins de santé de qualité et des nouvelles ressources permettant aux gens de prendre leur retraite en toute confiance. »

Bien que l'épargne pour une retraite sûre ait toujours constitué un défi de taille pour les travailleurs canadiens, le fardeau pour se préparer à une retraite confortable s'est alourdi au cours des dernières années. Les Canadiens font maintenant face à une multitude de défis en matière de planification de la retraite, comme la responsabilité accrue des employés à l'égard de leurs placements, la hausse des coûts de la retraite, le manque de ressources de planification de grande qualité pour les personnes proches de la retraite et les dépenses imprévues à un stade avancé de la retraite.

Selon le rapport, près de 55 % des ménages approchant la retraite devront apporter des changements à leur style de vie pour éviter d'épuiser leurs économies de retraite, un chiffre qui devrait bondir à 73 %, en tenant compte de coûts imprévus comme les soins de santé, les soins de longue durée et les dépenses non récurrentes. Voici quelques autres constatations :

Seulement 14 % des trois millions de ménages qui prendront leur retraite prochainement peuvent le faire en toute confiance, tandis que 31 % des personnes quasi retraitées auront besoin de soutien par l'entremise du régime de retraite public du gouvernement.

Seulement 24 % des travailleurs du secteur privé participent à des régimes de retraite offerts par l'employeur.

40 % des personnes retraitées n'ont pas souscrit d'assurance maladie, et 44 % d'entre elles mentionnent que les primes coûteuses en sont la principale raison.

73 % des ménages proches de la retraite risquent d'être confrontés à des difficultés financières au stade avancé de leur vie au cas où ils ont besoin de soins de longue durée.

58 % des ménages à la retraite ou proche de celle-ci n'ont pas de plan de retraite formel ou détaillé.

44 % des travailleurs canadiens pigent dans leur épargne-retraite pour payer des dépenses non liées à la retraite.

Pour relever ces défis, les acteurs de l'écosystème des services financiers canadien doivent collaborer avec les institutions bancaires, les gestionnaires de patrimoine, les assureurs et le secteur public. Ensemble, ils doivent se concentrer sur trois grandes catégories de solutions commercialement viables : améliorer la qualité et l'accessibilité des conseils et des produits à l'approche de la retraite, aider les personnes retraitées à gérer la hausse des coûts liés à la retraite et aider les Canadiens à adopter tôt dans leur vie des habitudes d'épargne saines.

« Pour surmonter ces défis pressants, et bien sûr pour réduire le nombre de personnes quasi retraitées vulnérables, le secteur des services financiers a un rôle essentiel à jouer pour combler le déficit d'épargne-retraite, ajoute Hwan Kim. En élaborant ensemble des solutions et des services novateurs, nous pouvons améliorer considérablement la qualité de la retraite pour les Canadiens, tout en créant de la valeur pour les services financiers et les fournisseurs de soins de santé. Mieux aider les Canadiens, c'est fondamentalement gagnant-gagnant pour tout le monde. »

La vaste gamme de solutions proposées dans le rapport se divise en trois grandes catégories d'occasions, soit : améliorer la qualité et l'accessibilité des conseils et des produits à l'approche de la retraite, ce que les institutions financières trouveront rentable; aider les personnes retraitées à améliorer la gestion de leurs flux de trésorerie et à faire face à la hausse des coûts; et continuer à inciter les Canadiens de tous âges à adopter des habitudes d'épargne saines le plus tôt possible.

Si ces solutions sont mises en oeuvre, les efforts conjugués des acteurs de l'écosystème des services financiers peuvent aider 38 % des personnes quasi retraitées à obtenir une meilleure sécurité financière à la retraite. Ces solutions combinées pourraient également générer des revenus supplémentaires de plusieurs milliards de dollars pour le secteur des services financiers et établir un modèle mondial par la façon dont le Canada peut ouvrir la voie en matière d'innovation, de création de nouvelles entreprises et de transformation pour relever les défis liés à la gestion de la retraite.

Lisez le rapport intégral ici.

