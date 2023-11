NEXTCHEM (Groupe MAIRE) ÉLARGIT SON PORTEFEUILLE TECHNOLOGIQUE EN DÉVELOPPANT ET EN FOURNISSANT LES CATALYSEUR DE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLARIANT





MILAN, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- MAIRE S.p.A. a annoncé que Conser S.p.A., qui fait partie de la division Solutions technologiques durables de MAIRE dirigée par NEXTCHEM, a conclu un accord avec Clariant pour le développement et la fourniture des catalyseurs pour anhydride maléique de nouvelle génération de Clariant.

Cet accord s'inscrit dans la stratégie de MAIRE d'élargir son offre de licences d' équipements et catalyseurs propriétaires et de renforcer ainsi le positionnement mondial de Conser dans l'une de ses technologies de pointe. Cette nouvelle solution apportera des avantages considérables en termes de consommation d'énergie, rendant le produit à la fois plus durable et plus compétitif.

En outre, les deux sociétés coopèrent activement à l'amélioration de la technologie de production d'anhydride maléique, afin de la rendre plus efficace en termes d'empreinte carbone. L'anhydride maléique est un élément clé de la chaîne de production de polymères biodégradables tels que le polybutylène succinate et le polybutylène adipate co-terephthalate, tous deux utilisés dans l'industrie alimentaire pour les emballages et la vaisselle jetable, ainsi que dans le secteur agricole pour les films de paillage, représentant une alternative plus respectueuse de l'environnement que le plastique ordinaire, comme l'ont déjà reconnu les organismes de réglementation qui ont imposé leur utilisation dans plusieurs pays pour diverses applications.

Alessandro Bernini, directeur général de MAIRE, a déclaré : « Grâce à cet accord, nous améliorons davantage la solidité de notre portefeuille de solutions technologiques durables, qui s'étend des licences technologiques aux équipements propriétaires et autres services à forte valeur ajoutée, conformément à l'exécution de notre plan décennal. Nous sommes impatients de travailler avec Clariant pour améliorer encore notre offre technologique afin de répondre au mieux aux demandes des clients en matière de solutions innovantes à haute éfficacitéénergétique. »

MAIRE S.p.A. dirige un groupe de technologie et d'ingénierie qui développe et met en oeuvre des solutions innovantes pour favoriser la transition énergétique. Nous proposons des solutions technologiques durables et des solutions E&C intégrées dans le domaine des engrais azotés, de l'hydrogène, du carbone circulaire, des carburants, des produits chimiques et des polymères. MAIRE crée de la valeur dans 45 pays et s'appuie sur plus de 7 000 employés, soutenus par plus de 20 000 personnes engagées dans ses projets à travers le monde. MAIRE est cotée à la Bourse de Milan (symbole « MAIRE »).

Pour en savoir plus : www.mairetecnimont.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2286528/4425162/Maire_Logo.jpg

29 novembre 2023 à 05:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :