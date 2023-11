TOUS CONCERNÉS PAR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES





MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes lance officiellement sa nouvelle campagne de sensibilisation dédiée à la responsabilisation et à la mobilisation des hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette initiative, financée par le Secrétariat à la condition féminine, vise à lancer un message clair : les hommes doivent se sentir concernés par les violences sexistes et agir ! Ils ont un rôle actif à jouer dans la création d'un environnement sans violence et respectueux pour toutes les femmes.

EN 2021, 76,8 % DES AUTEURS PRÉSUMÉS DE VIOLENCE CONJUGALE ÉTAIENT DES HOMMES1

Tous concernés par les violences :

La campagne s'engage à aborder les questions de violence conjugale, d'harcèlement sexuel, des discriminations de genre et toutes les formes de violences dirigées contre les femmes. Les femmes sont toujours surreprésentées dans le portrait des victimes de violence conjugale, d'infractions sexuelles et de nombreux autres crimes contre la personne. Certaines sont également trop souvent sous représentées ou oubliées dans la lutte: les femmes racisées, autochtones, trans, travailleuses du sexe ainsi que toutes les autres femmes vivant de multiples discriminations ou qui sont davantage marginalisées.

Cette campagne des 12 jours d'action est l'occasion de parler des violences sexo-spécifiques en mettant l'accent sur la responsabilisation des hommes, pouvant jouer un rôle majeur dans l'éradication des violences à l'encontre des femmes ; nous cherchons à créer un changement structurel significatif en encourageant des comportements respectueux et en décourageant l'acceptation tacite de la violence.

EN 2021, 95,4 % DES AUTEURS PRÉSUMÉS D'INFRACTIONS SEXUELLES ÉTAIENT DES HOMMES2

Des chiffres qui parlent :

À la lueur des statistiques du ministère de la Sécurité publique, tant en violence conjugale que sexuelle, le constat est clair : ce sont majoritairement des hommes qui sont à la source de ce problème de société. Les hommes doivent donc faire partie de la solution. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont auteurs de violence mais tous les hommes peuvent participer à éradiquer ces violences.

La campagne comprend une série de vignettes, visuels en plusieurs langues et ressources éducatives visant à sensibiliser les hommes sur les violences afin de créer un changement positif. Des actions concrètes et de l'information pour favoriser une compréhension plus profonde des enjeux est disponible sur le site de FMHF.

Portez vos voix et engagez-vous :

Nous encourageons tous les hommes, ainsi que les organisations et la communauté, à se joindre à cette campagne et à prendre des mesures concrètes pour soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes. Portez vos voix et dénoncez la violence faites par vos pairs, pour qu'ensemble, les femmes vivent libres, sans peur et sans violence.

À PROPOS DE LA FMHF

La FMHF représente près de 60 maisons d'hébergement dans la province, de 1re et 2e étape. Les maisons d'hébergement de première étape hébergent chaque année près de 2 500 femmes et leurs 1 500 enfants, victimes de violences conjugale et familiale, de traite, de violences basées sur l'honneur, d'agressions et d'exploitation sexuelles, de traite, etc. Elles effectuent près de 80 000 appels, 48 000 rencontres de suivi individuel et plus de 2 000 accompagnements. Elles soutiennent également près de 6 000 femmes et enfants via leurs services externes. Les maisons d'hébergement de 2e étape, elles, représentent plus de 165 unités et accueillent les femmes et leurs enfants pour de l'hébergement à plus long terme assurant ainsi leur sécurité physique et psychologique afin de favoriser une reprise de pouvoir sur leur vie.

