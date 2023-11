Financement du transport collectif au Québec : solutions pour un débat éclairé





MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Alors que le débat autour du financement du transport collectif au Québec fait rage, une nouvelle étude du Centre sur la productivité et la prospérité - Fondation Walter J. Somers (CPP) révèle que les sociétés de transport collectif québécoises pourraient atténuer la pression sur le financement de leurs opérations en améliorant leur efficacité.

En s'appuyant sur des données provenant de 23 sociétés de transport collectif canadiennes ayant répondu favorablement aux demandes d'accès à l'information, les chercheurs du CPP ont identifié une importante faille dans l'efficacité opérationnelle des organisations qui desservent les territoires de Montréal, Laval, Québec, Longueuil et Gatineau : « L'analyse des données compilées démontre que l'espace budgétaire accaparé par les charges d'administration est nettement plus important au Québec, explique Robert Gagné, directeur du CPP et coauteur de l'étude. À terme, une part disproportionnée du budget des sociétés québécoises est ainsi dirigée vers des activités qui ne servent pas directement l'offre de transport, ce qui tend à réduire leur productivité et à alourdir inutilement leurs dépenses d'exploitation ».

Tandis que des efforts d'optimisation pourront bel et bien atténuer la pression sur le financement des activités des sociétés de transport collectif, les chercheurs estiment que le gouvernement devra lui aussi mettre l'épaule à la roue : « Au fil du temps, le gouvernement a complexifié sa structure de financement en multipliant indûment les sources de financement offertes aux sociétés de transport collectif, affirme Jonathan Deslauriers, coauteur de l'étude. Non seulement devient-il difficile d'établir un cadre financier stable et prévisible à travers le temps, mais l'ensemble du processus perd en efficacité en multipliant les passages à travers l'appareil gouvernemental, et en surtaxant les charges d'administration des sociétés de transport ».

Pour éviter que les usagers ne soient à nouveau pris en étau, les chercheurs recommandent par ailleurs au gouvernement du Québec d'implanter un processus de reddition de compte rigoureux : « Le gouvernement du Québec fait aujourd'hui face aux conséquences de son laxisme, explique Robert Gagné. Faute de données probantes, le gouvernement n'est tout simplement pas en mesure d'évaluer la performance des sociétés de transport qu'il finance, et encore moins de déterminer comment elles devraient agir pour réduire la pression sur le financement de leurs opérations. Dans un tel contexte, on ne doit pas se surprendre de la piètre qualité du débat public qui entoure la question ».

Pour en savoir davantage, consulter Financement du transport collectif : des efforts d'optimisation s'imposent de part et d'autre.

À propos du Centre sur la productivité et la prospérité - Fondation Walter J. Somers

Le Centre sur la productivité et la prospérité - Fondation Walter J. Somers mène une double mission. Il se consacre à la recherche sur la productivité et la prospérité en ayant comme principal sujet d'étude le Québec. De plus, il veille à faire connaître les résultats de ses travaux par des activités de transfert et d'éducation.

www.hec.ca/cpp - [email protected] - Suivez-nous sur LinkedIn et X

À propos de la Fondation Walter J. Somers

En hommage au fondateur du Groupe Walter, la famille Somers a mis sur pied la Fondation Walter J. Somers. À travers différents dons, la Fondation perpétue l'héritage familial d'engagement envers la communauté et contribue à la prospérité de la société québécoise, d'abord en veillant à améliorer sa productivité, mais également en appuyant l'excellence dans l'éducation des jeunes.

SOURCE HEC Montréal - Centre sur la productivité et la prospérité

29 novembre 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :