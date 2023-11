UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 ouvre la voie à un succès mondial pour 700 MPME indonésiennes sélectionnées





JAKARTA, Indonésie, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) accueille une nouvelle fois le salon UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, qui présentera 700 MPME du 7 au 10 décembre 2023 au Jakarta Convention Center, en Indonésie. « L'UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 est une reconnaissance de la résilience des entrepreneurs indonésiens grâce à une plateforme dynamique permettant à 700 MPME de présenter leurs produits sur la scène mondiale, 75 % d'entre elles étant de nouveaux participants », a déclaré Sunarso, président-directeur de BRI.

Cette année, l'exposition présentera 700 MPME sélectionnées parmi 3 132 candidats de toute l'Indonésie, répartis dans cinq secteurs différents : décoration intérieure et artisanat, alimentation et boissons, accessoires et beauté, mode et textiles, et santé et bien-être. Les critères de sélection portent sur le design, l'innovation des produits, l'impact social et environnemental, les capacités d'exportation, ainsi que les réalisations et la reconnaissance. « Nous avons acquis des connaissances et des conseils précieux pour entrer en contact avec des acheteurs internationaux, ouvrant ainsi la voie à l'établissement de relations durables avec les clients », a indiqué Ajeng Respati Hapsari, cofondateur de Havilla Tea

L'événement débutera par des sessions virtuelles de mise en relation d'affaires du 27 au 29 novembre, qui mettront en contact des acheteurs avec des participants sélectionnés parmi les MPME. Les acheteurs intéressés peuvent s'inscrire sur le site www.brilianpreneur.com.

L'UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR de l'année dernière a attiré 43 acheteurs de 19 pays, ce qui a généré des transactions potentielles d'une valeur de 76,7 millions de dollars.

Outre le rapprochement des entreprises et la présentation des produits des MPME, l'événement comprend des activités telles que des marchés en ligne et hors ligne, des prix pour les MPME, des séances de consultation avec des représentants du ministère du Commerce et du ministère de l'Intérieur, des spectacles donnés par divers artistes, des installations artistiques, des séances d'achat en direct sur des plateformes de commerce électronique et des ateliers de laboratoire créatif dirigés par des experts.

BRI a collaboré avec le ministère des Coopératives et des PME (Kemenkop UKM) et les principaux partenaires du commerce électronique : Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora et PadiUMKM. Après l'inscription des PME, BRI propose des réductions exclusives du 1er au 31 décembre 2023.

BRI s'est associé à la Specialty Coffee Association pour le Championnat international du café, qui comprend trois compétitions : championnat indonésien des baristas, championnat indonésien de la coupe des brasseurs et championnat indonésien de la coupe des testeurs.

UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR a propulsé avec succès les MPME nationales sur le marché mondial par le biais d'expositions, de rencontres commerciales et d'autres activités productives depuis 2019. Cela rejoint l'engagement de BRI à favoriser la croissance économique nationale par le biais de diverses actions, y compris l'autonomisation des MPME locales.

« UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR est une initiative stratégique de BRI qui vise à promouvoir les MPME indonésiennes à l'échelle mondiale, en tirant parti de la qualité des produits locaux pour la compétitivité internationale », a ajouté Sunarso.

