Ouverture du 30e China International Advertising Festival à Xiamen





XIAMEN, Chine, 28 novembre 2023 /CNW/ - La 30e édition du China International Advertising Festival (CIAF 2023), organisé par la China Advertising Association avec l'appui du gouvernement populaire municipal de Xiamen, qui se déroule du 16 au 19 novembre, a officiellement commencé à Xiamen. Parallèlement au 40e anniversaire de la China Advertising Association (CAA), d'influents dirigeants de ministères gouvernementaux, universitaires et représentants de l'industrie se sont réunis pour réfléchir au passé et inaugurer de nouveaux développements.

Cette année, le festival souligne non seulement le 30e anniversaire du CIAF, mais aussi le 40e anniversaire du parcours commun de la CAA et de l'industrie de la publicité. Par conséquent, le comité organisateur a créé un festival de la publicité de plus grande envergure, offrant du contenu plus riche, des activités plus excitantes et une ambiance encore plus festive.

Le festival comprend :

12 événements majeurs comme les prix Great Wall Awards, le Grand Prix de publicité de la fonction publique et des cérémonies de prix Academy Awards;

plus de 20 forums diversifiés, dont le forum principal, la Content Commerce Conference, la National Brand Industry Ecosystem Conference, le Music Marketing Summit et le Brand Internationalization Forum;

neuf expositions professionnelles comme la World Outstanding Advertising Works Exhibition 2023, la Media and Enterprise Exhibition, l'Innovative Joint Exhibition of Domestic Products et la New Advertising Exhibition;

sept activités de promotion des ressources en marketing, y compris l'édition 2024 de l'événement TOP Media Resource Tasting.

Le CIAF 2023 propose plus de 40 événements spéciaux, avec plus d'un millier d'entreprises participant aux expositions et conférences, et près de 20 000 participants inscrits.

L'événement porte sur des sujets d'actualité comme le commerce électronique en direct, le marketing au sein du métavers et le marketing relatif au contenu généré par l'IA. Il comprend des forums, des réunions de promotion des ressources de marketing et des expositions professionnelles. Ces activités visent à optimiser le rôle de l'événement en tant que plateforme de communication efficace pour l'industrie, en propulsant le secteur de la publicité vers un nouveau parcours de développement de haute qualité.

À propos de la China Advertising Association

Fondée en 1983, la China Advertising Association (CAA) est une organisation nationale représentant le secteur dynamique de la publicité et des médias en Chine, y compris les annonceurs, les exploitants d'agences de publicité, les éditeurs et les commanditaires. La CAA est une association qui regroupe plus de 3 000 membres du secteur de la publicité en Chine.

28 novembre 2023 à 22:34

