uLab® permet d'expédier des appareils de rétention uSmiletm directement aux patients

MEMPHIS, Tennessee, le 28 nov. 2023 /CNW/ -- uLab Systemstm, un leader de l'innovation sur le marché des aligneurs transparents et fabricant de la gamme de produits d'aligneurs uSmile, du logiciel de planification des traitements uDesign® et du service de conciergerie uAssisttm qui, ensemble, créent Smart Outcomestm pour la plateforme Smart Officetm réservée exclusivement aux orthodontistes, annonce la possibilité d'expédier les appareils dentaires uSmile directement au patient, à la discrétion du médecin prescripteur.

Les cabinets d'orthodontie ont la possibilité de désigner l'endroit où ils veulent expédier leurs prochaines commandes d'appareils de rétention, une fois l'ajustement de la première série d'appareils de rétention confirmé lors d'une visite au cabinet dans le cadre du plan de traitement. Cela rend le traitement par appareils de rétention plus pratique pour le patient et le cabinet. Les patients qui ont besoin d'appareils de rétention de remplacement pendant leurs études, qui ont déménagé ou qui ont simplement un emploi du temps chargé évitent ainsi une visite au cabinet de leur orthodontiste. Obtenir de manière rapide et pratique des appareils de rétention de remplacement peut aider à prévenir les rechutes. Il est maintenant possible de choisir d'expédier les prochaines commandes à une adresse autre que celle du cabinet d'orthodontie pendant la procédure de paiement.

« Dans un environnement où la commodité est la clé pour les patients et où les flux de travail qui permettent de gagner du temps sont la priorité absolue pour les cabinets occupés, nous avons estimé qu'il était essentiel de permettre à l'orthodontiste de choisir quand il est plus facile et plus approprié d'expédier l'appareil aux patients plutôt qu'au cabinet », a déclaré Amir Abolfathi, chef de la direction et co-fondateur d'uLab, « Quand un patient a terminé son traitement actif, il souhaite que ses soins continus soient faciles. Ce sont des innovations simples qui peuvent tout changer pour nos clients. »

uLab offre une plateforme efficace d'appareils de rétention permettant aux orthodontistes de prescrire des appareils de rétention à leur façon. Les appareils uSmile peuvent être commandés à la carte ou dans un emballage qui comprend un boîtier élégant pour l'appareil de rétention qui peut être personnalisé avec le logo du cabinet prescripteur. Des outils comme le retrait des verrous et la configuration de la barre linguale en ligne et la capacité de créer des appareils dentaires actifs offrent aux orthodontistes une grande flexibilité qui n'est pas disponible sur les autres plateformes d'aligneurs. Les appareils de rétention peuvent être créés par le cabinet et imprimés au même endroit ou envoyés au service uAssist et commandés à notre usine de fabrication aux États-Unis. Les versions 7.3 et ultérieures d'uDesign offrent la possibilité d'envoyer les commandes d'appareils de rétention appropriées à une autre adresse.

« Commander des appareils de rétention à répétition à uLab a fait gagner beaucoup de temps à mon cabinet. J'ai même récemment commencé à utiliser la fonction de retrait des verrous pour que les appareils de rétention soient prêts pour le décollement. Quand un patient a terminé son traitement par verrous et que l'ajustement de son appareil de rétention a été confirmé, celui-ci peut obtenir des appareils de remplacement sans se rendre au cabinet - les patients adorent! », a affirmé le Dr Eric Wu, de Wu Orthodontics, à Palo Alto, en Californie.

Le prochain webinaire d'uLab, « Successful Retainers at Debond », qui mettra en vedette Taylor Dushkin, directeur des opérations de Hunter Family Orthodontics à Woodlands, au Texas, expliquera la façon dont ils utilisent la plateforme d'appareils de rétention uDesign pour planifier la première série d'appareils de rétention pour les patients. Cliquez ici pour vous inscrire.

À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs dans le domaine des soins de santé qui aident à transformer les options pour les cabinets d'orthodontie afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission d'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie avec des produits d'alignement et un logiciel de planification de traitement numérique qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab fabrique les aligneurs uSmile de manière durable à Memphis, au Tennessee, en recyclant plus de 80 % des matériaux d'origine. Les aligneurs transparents uSmile, le service de concierge uAssist et le logiciel uDesign sont disponibles pour tous les cabinets d'orthodontie aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, visitez le www.ulabsystems.com. Personne-ressource : David Thrower, directeur commercial, [email protected]

