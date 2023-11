Essor des thérapies de pointe à Montréal : Le Pôle Sidney-Altman en ARN thérapeutique de l'IRCM est né





MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - C'est dans le cadre du Gala annuel de sa Fondation que l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) a annoncé la création du Pôle Sidney-Altman en ARN thérapeutique. Il s'agit d'un grand projet de développement d'utilisations thérapeutiques de pointe, élaboré en étroite collaboration avec le réseau de l'Université de Montréal. Le Pôle mettra en présence les forces vives du domaine à Montréal au service de thérapies qui sauvent des vies.

« Montréal s'affirme de plus en plus comme pôle d'excellence dans le domaine des recherches et des soins liés aux thérapies à base d'ARN et de la médecine personnalisée, dont les possibilités sont appelées à se déployer rapidement sur le front des grandes maladies », a déclaré le Dr Jean-François Côté, président et directeur scientifique de l'IRCM. « En associant cette initiative au nom du Dr Sidney Altman, nous avons voulu rendre hommage à un grand Montréalais et un grand Québécois, prix Nobel de chimie et pionnier de l'ARN. Il avait rejoint l'IRCM en tant que professeur en résidence et le Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal comme professeur invité peu avant son décès en 2022. Son travail nous inspire et nous voulons bâtir sur son héritage d'excellence. Ce Pôle en est l'incarnation. »

« La médecine de précision, un domaine en plein essor, est au coeur de nombreux projets de recherche de notre faculté, a souligné le Dr Patrick Cossette, doyen de à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est donc tout naturel pour nous de soutenir activement ce projet novateur centré sur les ARN thérapeutiques et leurs applications cliniques, d'autant plus que les scientifiques de l'IRCM font partie intégrante du corps professoral de l'UdeM. Leurs avancées et découvertes de pointe dans ce domaine alimentent également leurs enseignements, renforçant ainsi notre engagement dans cette voie d'avenir de la recherche médicale. »

Ce qui est neuf

Les thérapies à base d'ARN et celles ciblant l'ARN représentent un point focal pour l'avenir de la recherche biomédicale et biopharmaceutique. Elles ouvrent la voie à des approches innovantes pour cibler des maladies communes, rares et infectieuses, y compris des affections jusqu'alors intraitables.

La raison d'être du Pôle Sidney-Altman de l'IRCM est de fournir les outils nécessaires aux chercheurs et aux médecins pour traiter des maladies par les thérapies à base d'ARN. Au centre du Pôle se trouve la création d'une plate-forme en ARN thérapeutique, offrant des services spécialisés et clé en main de design (bioinformatique / intelligence artificielle), de synthèse, de validation et d'optimisation à petite échelle de molécules d'ARN thérapeutiques. Cela comprendra également des capacités d'analyses de biodistribution et de toxicité pour faciliter le passage des étapes précliniques aux études d'essai de nouveaux médicaments expérimentaux (IND-enabling) et cliniques.

Une dizaine de projets sont actuellement en développement à l'IRCM portant sur les thérapies de diverses maladies cardio-métaboliques, neuro-dégénératives et cancéreuses, pour lesquels des collaborations étroites avec les grands partenaires du domaine, tant publics que privés, sont déjà en cours.

La force de la collaboration d'un réseau

Le déploiement de cette initiative s'effectuera en collaboration avec plusieurs institutions d'envergure du réseau de la Faculté de médecine, dont le Centre de recherche de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CR-HMR), le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine (CR-CHUSJ), le Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM), l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM), l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), et le Centre d'innovation biomédicale (CIB).

Pourquoi c'est important

Maillon majeur dans la chaîne de recherche et de soins en ARN à Montréal et au Québec, le Pôle Sidney-Altman en ARN thérapeutique se positionne comme un moteur puissant pour déployer le plein potentiel des thérapies à ARN, qui demeure sous-exploité au Québec, malgré une expertise indéniable, et pour lesquelles un grand nombre d'innovations restent à venir, au profit de la santé de nos concitoyens et de l'essor économique de notre société.

L'IRCM en bref

Haut lieu de savoir scientifique, l'IRCM est un institut de recherche biomédicale de réputation internationale situé au coeur du milieu universitaire montréalais. Fondé en 1967, il a été le premier centre de recherche au Québec à réunir, sous un même toit, chercheurs fondamentalistes et cliniciens. Modèle alors unique, l'IRCM est aujourd'hui l'un des centres de recherche les plus performants au pays. Il s'attache à développer la relève scientifique au plus haut niveau et à cultiver l'innovation. Il se distingue dans plusieurs domaines des sciences de la vie avec, entre autres, des travaux prometteurs dans la recherche sur le cancer, l'immunologie, la virologie, la neurobiologie, et les maladies rares.

28 novembre 2023 à 17:00

