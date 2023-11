Linearis ouvre un nouveau laboratoire afin d'offrir une plateforme analytique d'IA et de biomarqueurs pour l'innovation contre le cancer, le diabète, la résistance aux antimicrobiens et d'autres maladies métaboliques





Avec l'intelligence artificielle (IA), Linearis fournit une interprétation de santé globale basée sur l'analyse de 1 400 biomarqueurs métaboliques en spectrométrie de masse.

La plateforme permettra à ses clients d'améliorer la prévention, le dépistage, le suivi des traitements et la découverte de nouveaux médicaments.

QUÉBEC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Linearis Labs Inc (« Linearis »), une entreprise innovante à la confluence de l'IA et de l'analyse des biomarqueurs, annonce aujourd'hui l'inauguration de ses nouvelles installations de laboratoire sur un site précédemment utilisé par Medicago Inc (« Medicago »). Suite à l'annonce de la cessation de leurs activités après 26 ans, Linearis a acquis plus de 650 instruments scientifiques et a intégré dans son équipe certains de leurs employés chevronnés, spécialistes en spectrométrie de masse, assurance qualité, et gestion de laboratoire.

La combinaison de l'IA et de l'analyse automatisée à haut débit de 1 400 biomarqueurs métaboliques permet à Linearis de mieux identifier divers éléments associés aux maladies métaboliques telles que le cancer, le diabète et la résistance aux antimicrobiens afin d'améliorer la prévention, le dépistage, le suivi des traitements et la découverte de nouveaux médicaments. Avec sa grande capacité, le service d'analyse de Linearis s'adresse aux biobanques, chercheurs, organismes en recherche clinique et aux compagnies biopharmaceutiques.

« Nous sommes reconnaissants pour le soutien de Medicago durant cette transaction qui permet de créer ce laboratoire axé sur l'innovation et la collaboration. Grâce à l'identification de signatures spécifiques aux maladies, nous rendons la prévention plus accessible et favorisons l'amélioration du dépistage et la découverte de traitements en médecine de précision. » - Alexandre Le Bouthillier, PDG de Linearis.

Linearis prévoit effectuer ses premières analyses dans le premier quart de 2024 et est soutenu par un écosystème en IA et en santé dynamique incluant: AP-HP, Axelys, BioQuébec, BQC19, CRCHUM, CQDM, FRQ, Génome Québec, INAF, Institut TransMedTech, IRIC, IVADO, MEDTEQ+, Mila, Montréal InVivo, NUTRISS, Quartier de l'Innovation en Santé, Sorbonne Université, Starpax, l'Université McGill, TMIC, l'Université de Montréal, l'Université d'Ottawa, l'Université Laval et plusieurs autres.

« Nous souhaitons que les instruments de laboratoire acquis par Linearis dans le cadre de notre processus de liquidation contribuent à leur croissance et succès. Puissent les avancées continues combinées en IA et biotechnologie soutenues par Linearis porter les fruits d'un avenir de santé accessible à tous. » Toshifumi Tada, PDG de Medicago.

« Avec des installations telles que le laboratoire de métabolomique lancé par Linearis, nous sommes sur une trajectoire pour collecter de grandes quantités de données individualisées que les esprits humains auraient du mal à absorber, analyser et suivre, mais les avancées en IA changent la donne, ouvrant la voie à une meilleure compréhension et une atténuation des maladies permettant la transformation des soins de santé, par exemple pour lutter contre le cancer, le diabète ou la résistance aux antimicrobiens. », a déclaré Yoshua Bengio, directeur scientifique de Mila & IVADO.

Conférence de presse

Linearis tiendra une conférence de presse à 15:40 EST le 28 novembre 2023 durant le Forum de l'industrie de la santé de Québec ( FISQ ), un événement de Québec International et Québec VITAE, qui se tiendra au Manège militaire voltigeurs de Québec (805 Wilfrid-Laurier Ave, Ville de Québec, Canada).

À propos de Linearis

Linearis transforme le secteur de la santé en fusionnant l'intelligence artificielle et l'analyse des biomarqueurs pour améliorer les soins aux patients avec une prévention, une détection et un traitement plus précis et accessibles des maladies métaboliques telles que le cancer, le diabète et la résistance aux antimicrobiens. Son équipe est composée de spécialistes reconnus mondialement et d'experts en découverte de biomarqueurs, développement de médicaments et innovation en santé Alexandre Le Bouthillier, entrepreneur en série dans le domaine de l'IA et PDG s'associe avec Jacques Corbeil, détenteur de la chaire de recherche du Canada en génomique médicale et chef scientifique, ainsi qu'à Manon Boisclair, ex-cadre globale de compagnies biopharmaceutiques et cheffe des opérations et du développement des affaires. Les contributions de Yoshua Bengio, co-père de l'IA moderne et lauréat du prix Turing, de David Wishart, conservateur de la base de données sur le métabolome humain, et de Nathalie Tremblay, experte en innovation santé et alliances stratégiques, soutiennent les efforts de Linearis dans la mise en place du premier laboratoire industriel certifié combinant l'analyse métabolomique à haut débit et l'IA.

SOURCE Linearis

28 novembre 2023 à 15:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :