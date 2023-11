Liz Rodbell devient présidente et chef de la direction de La Baie d'Hudson





TORONTO, le 28 nov. 2023 /CNW/ - La Baie d'Hudson a annoncé aujourd'hui la nomination de Liz Rodbell, une vétérante du commerce de détail, au poste de présidente et chef de la direction, à compter du 1er décembre 2023. Madame Rodbell a été présidente de La Baie d'Hudson de 2014 à 2018. Elle avait été nommée à ce poste en raison du contrôle stratégique qu'elle exerçait et de son impact sur l'ensemble de l'entreprise alors qu'elle en était marchande en chef. En plus de la connaissance approfondie des activités et de la clientèle de La Baie d'Hudson, elle possède une grande expertise dans le domaine du détail et a su établir de solides relations avec les fournisseurs.

Richard Baker, gouverneur et président exécutif de HBC, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir à nouveau Liz au sein de la famille HBC, et je suis certain qu'elle mènera à bien la transformation continue de l'entreprise afin d'offrir à notre clientèle canadienne l'expérience de magasinage la plus agréable qui soit.

Lors du précédent mandat de Liz, les ventes de La Baie d'Hudson ont augmenté de 22 % ».

« Je suis très heureuse de revenir à La Baie d'Hudson. Puisque la clientèle est ma principale priorité, je veux m'assurer de proposer l'assortiment le plus approprié et des marques partenaires fortes, en plus d'offrir une expérience globale inspirante et pertinente », a mentionné Liz Rodbell.

Sophia Hwang-Judiesch quittera ses fonctions de présidente de La Baie d'Hudson pour poursuivre d'autres projets à l'extérieur de l'entreprise.

« Dirigeant avec assurance et constance, Sophia a su accompagner et encadrer notre équipe pendant une période des plus houleuses pour notre industrie.

Nous lui souhaitons le meilleur des succès », a ajouté M. Baker.

« Ma gratitude envers l'équipe de La Baie d'Hudson est immense, et je ne saurais être plus fière des membres de notre personnel qui travaillent sans relâche pour servir notre clientèle, dans nos magasins, nos centres de distribution et nos bureaux partout au pays. Je souhaite à Liz et à La Baie d'Hudson beaucoup de succès », a renchéri Mme Hwang-Judiesch.

En outre, Michael Culhane a été nommé chef de l'exploitation et chef des finances de La Baie d'Hudson. M. Culhane, qui occupe les fonctions de chef des finances pour HBC LP depuis 2020, est un membre de premier plan de notre grande famille et il nous aidera à améliorer nos perspectives de croissance. Il relèvera de Mme Rodbell.

À PROPOS DE LA BAIE D' HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. La Baie d'Hudson exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, lesquels entretiennent des liens homogènes avec son réseau de 83 magasins répartis d'un océan à l'autre. Elle s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

28 novembre 2023 à 15:30

