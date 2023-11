Avis aux médias - La Ville de Montréal annoncera les projets lauréats du 2e budget participatif





MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Le responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif, Robert Beaudry, et la mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa, invitent les représentantes et les représentants des médias à l'annonce des projets citoyens retenus dans le cadre du 2e budget participatif.

Date : Le mercredi 29 novembre 2023



Heure : 13 h



Lieu : Centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce

Salle multifonctions, 2e étage (voir les pièces jointes pour l'accès direct à la salle)

6 445, av. de Monkland, Montréal

Les journalistes qui participeront au point de presse sont invités à confirmer leur présence via le courriel: [email protected]

