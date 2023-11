Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour la cérémonie d'hommage national à Karl Tremblay





MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en bleu et blanc, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, pour souligner la cérémonie d'hommage national en l'honneur du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay et pour reconnaitre sa grande contribution à la culture québécoise et canadienne française.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

28 novembre 2023 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :