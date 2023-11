/C O R R E C T I O N de la source -- Alliance des professeures et professeurs de Montréal/





Dans le communiqué AVIS AUX MÉDIAS - GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE - Les profs entament une 5e journée de piquetage, diffusé le 28-Nov-2023 par l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le jour du point de presse. "Mercredi 29 novembre 2023" aurait dû être " Jeudi 30 novembre 2023 ". La copie complète et corrigée suit :

AVIS AUX MÉDIAS - GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE - Les profs entament une 6e journée de piquetage

MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Jeudi matin, la présidente de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre, visitera les enseignantes et enseignants en grève des écoles Marie-Anne et Élan. Tout le monde pourra constater la détermination des profs de Montréal devant l'urgence d'améliorer les conditions d'enseignement. Les membres des médias présents pourront poser leurs questions à madame Beauvais-St-Pierre.

Date : Jeudi 30 novembre 2023







Heure : Entre 7 h et 8 h







Lieu : École Marie-Anne



100, rue Sauvé Est Montréal, QC H3L 1H1



Date : Jeudi 30 novembre 2023







Heure : Entre 9 h et 10 h







Lieu : École primaire Élan



3450, avenue De Lorimier Montréal, QC H2K 3X6



SOURCE Alliance des professeures et professeurs de Montréal

28 novembre 2023 à 15:01

