Reply récompensée par deux AWS Partner Awards 2023 : - Partenaire intégrateur de systèmes de l'année pour la région EMEA et Partenaire mondial de l'année pour l'énergie et les services publics

Reply, entreprise mondiale d'intégration de systèmes et de conseil et partenaire d'AWS Premier Consulting, est ravie d'annoncer qu'elle a reçu deux Prix « Geo et Global AWS Partner Awards 2023 », récompensant les leaders du monde entier qui jouent un rôle clé en aidant leurs clients à stimuler l'innovation et à créer des solutions sur Amazon Web Services (AWS).

Les Geo et Global AWS Partner Awards récompensent un large éventail de partenaires AWS, dont les business models ont été axés sur la spécialisation, l'innovation et la coopération au cours de l'année écoulée. Les Geo et Global AWS Partner Awards distinguent les partenaires dont les business models continuent d'évoluer et de se développer sur AWS parallèlement à leur travail d'accompagnement de leurs clients.

Les lauréats sont sélectionnés par un panel d'experts AWS sur la base de critères stricts. Reply est fière d'annoncer qu'elle a reçu les Prix suivants :

- Partenaire industriel mondial de l'année ? Énergie et services publics : ce Prix récompense les meilleurs partenaires AWS ayant le statut de « compétence AWS Energy » qui aident leurs clients à créer et mettre en oeuvre des solutions avancées optimisées par AWS tout au long de la chaîne de valeur industrielle. En s'appuyant sur des compétences et des solutions basées sur le cloud, l'IdO, le big data, l'analyse avancée et l'intelligence artificielle, Reply aide les opérateurs à développer de nouveaux outils pour faire évoluer les processus de prévision et de surveillance des composants énergétiques, optimiser leurs opérations et activer de nouveaux services et modèles d'interaction avec les consommateurs et les entreprises clientes.

- Partenaire intégrateur de systèmes EMEA de l'année pour la deuxième année consécutive, un Prix qui récompense les meilleurs partenaires intégrateurs de systèmes AWS ayant apporté des contributions significatives en termes de revenus, de lancement d'opportunités, de nombre net de nouvelles entités certifiées et d'obtention de nominations AWS. Reply associe conseil aux entreprises et solutions technologiques innovantes à forte valeur ajoutée. L'expérience et la haute spécialisation des équipes de Reply garantissent aux clients qu'ils bénéficient de solutions avancées, sécurisées et innovantes pour transformer leurs activités.

Grâce à ses sociétés spécialisées en technologies AWS ? Airwalk Reply, Comsysto Reply, Concept Reply, Data Reply, Discovery Reply, Retail Reply, Sense Reply et Storm Reply ? Reply propose une offre complète qui comprend la migration vers le cloud, des applications basées sur l'IA, l'analyse de données et des solutions d'IdO, le tout conçu pour permettre aux entreprises de se lancer en douceur dans la transformation numérique grâce à une connaissance approfondie des secteurs industriels. Reply, qui s'appuie sur la suite de services cloud d'AWS, est en mesure de concevoir, développer et fournir des solutions évolutives, sécurisées et innovantes qui répondent aux défis et aux objectifs spécifiques de chaque client.

Filippo Rizzante, CTO chez Reply, a déclaré : « Notre collaboration avec AWS prouve notre engagement à repousser les limites de l'innovation. Nous sommes très heureux d'avoir reçu ces Prix, car ils démontrent les compétences et l'expertise de nos équipes en matière de technologies AWS. Nous allons continuer à créer des solutions qui aident nos clients à prospérer dans un monde de plus en plus numérisé en combinant notre expertise industrielle, nos prouesses technologiques et les technologies AWS. »

Reply, avec ses sociétés hautement spécialisées en technologies AWS (Airwalk Reply, Comsysto Reply, Concept Reply, Data Reply, Retail Reply, Sense Reply et Storm Reply), plus de 900 certifications AWS et 14 compétences certifiées AWS, met en oeuvre des plateformes sur mesure, ainsi que des solutions prêtes à l'emploi élaborées nativement sur l'infrastructure AWS qu'elle met sur le marché dans des délais très courts. Pour plus d'informations sur le partenariat Reply et AWS, cliquer ici.

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

