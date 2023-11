Immuta annonce une nouvelle intégration entre sa plateforme de sécurité des données et Amazon S3 Access Grants





Cette intégration inédite permet d'échelonner et de simplifier le contrôle d'accès aux données, de sorte que les entreprises puissent tirer davantage de valeur de leurs données Amazon S3

LONDRES, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Immuta , un leader de la sécurité des données, a annoncé le lancement d'une nouvelle intégration native entre sa plateforme de sécurité des données et le service de stockage d'objets Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cette intégration offre aux clients un contrôle d'accès aux données et une sécurité rationalisés sur les plateformes de stockage et de calcul en utilisant Amazon S3 Access Grants, une nouvelle fonctionnalité de contrôle d'accès à Amazon S3 qui permet aux clients de gérer les permissions relatives aux données à grande échelle pour les identités d'utilisateurs gérées par les annuaires d'entreprise. Amazon S3 est un service de stockage d'objets d'Amazon Web Services (AWS) qui offre une durabilité, une évolutivité, une disponibilité et une sécurité de premier plan, permettant aux équipes responsables des données et de la sécurité de tirer encore plus de valeur de leurs données Amazon S3, de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité.

Amazon S3 stocke plus de 350 trillions d'objets avec plus de 100 millions de requêtes par seconde pour traiter une multitude de charges de travail, dont l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse de données. Les entreprises ont besoin d'une solution simple, évolutive et centralisée qui applique de manière cohérente le contrôle d'accès et protège les données dans les piles de données, tout en maintenant la conformité aux réglementations internes et externes. Avec la plateforme de sécurité des données d'Immuta et la nouvelle fonctionnalité Access Grants d'Amazon S3, les utilisateurs peuvent centraliser la gestion du contrôle d'accès et tirer parti des contrôles d'accès basés sur les attributs (ABAC) pour accorder des autorisations aux objets dans le stockage Amazon S3. Immuta s'appuie sur les contrôles d'Amazon S3 pour augmenter l'efficacité avec moins de politiques et moins d'efforts manuels et réduire les coûts opérationnels, tout en générant de nouvelles sources de revenus. L'intégration d'Amazon S3 aide également les agences gouvernementales américaines à protéger les données sensibles hébergées dans les régions AWS GovCloud (US).

« La quantité de données qu'Amazon S3 peut stocker et récupérer est vraiment impressionnante. Il en va de même pour le nombre de plateformes qui gèrent et analysent chaque jour les données d'Amazon S3, comme Databricks, Snowflake, Amazon Redshift et Amazon EMR. C'est pourquoi le contrôle d'accès d'Amazon S3 est primordial pour la quantité de données astronomique qui transite par ce service », affirme Steve Touw, CTO d'Immuta. « Immuta aide à simplifier l'accès aux données et la sécurité des données stockées dans Amazon S3 afin que les utilisateurs puissent exploiter ces données de manière plus sûre pour leurs initiatives d'analyse et d'IA. Ceci, associé à l'approche « write once, apply everywhere » d'Immuta, aide les clients à démocratiser et à augmenter l'utilisation des données tout en adhérant aux réglementations mondiales ».

Dans le cadre de cette nouvelle intégration, les clients communs ont accès aux fonctionnalités clés suivantes :

Le générateur de politiques en langage clair réduit la nécessité de coder manuellement les politiques de gestion des identités et des accès (IAM) d'AWS et les contrôles d'accès à Amazon S3.

Le contrôle d'accès évolutif basé sur les attributs prend en charge davantage de cas d'utilisation et d'utilisateurs, et comprend une approche de la gestion de la logique des politiques basée sur les métadonnées afin d'améliorer davantage l'efficacité.

Les contrôles et les politiques d'accès cohérents dans les piles de données en expansion comprennent la prise en charge d'Amazon S3, Amazon Redshift, Snowflake, Databricks et Starburst (Trino) .

L'accès à Apache Spark pour Amazon EMR et à d'autres services AWS via Amazon S3 Access Grants offre un contrôle d'accès évolutif basé sur les attributs pour les lectures de fichiers et l'accès aux tables dans les tâches Spark.

« En tirant parti de cette nouvelle version d'Immuta qui s'intègre à Amazon S3 Access Grants, nous envisageons un plan de contrôle unique pour les gouverneurs et les propriétaires de données Booking.com, afin d'offrir une gestion de l'accès à grande échelle pour toutes les ressources Amazon S3 ingérées dans notre lac de données (à la fois structurées et non structurées) », a déclaré Luca Falsina, ingénieur logiciel principal chez Booking.com. « De plus, comme cette intégration est basée sur une nouvelle capacité de contrôle d'accès native d'Amazon S3, elle nous donne l'assurance que les contrôles seront appliqués de manière cohérente, quelle que soit la technologie que les consommateurs de données choisiront pour accéder aux données ».

Pour en savoir plus sur la nouvelle intégration d'Immuta avec Amazon S3, cliquez ici.

À propos d'Immuta

Immuta permet aux organisations de tirer parti de leurs données cloud en les protégeant et en fournissant un accès sécurisé. La plateforme de sécurité des données d'Immuta permet la découverte des données sensibles, la sécurité et le contrôle d'accès, la surveillance de l'activité des données, et dispose d'intégrations poussées avec les principales plateformes de données cloud. Immuta bénéficie désormais de la confiance des entreprises du Fortune 500 et des agences gouvernementales du monde entier pour sécuriser leurs données. Fondée en 2015, Immuta a son siège à Boston, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus sur Immuta, cliquez ici.

