Un Montréalais sur la Liste Forbes 30 Under 30

MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Chaque année, la prestigieuse liste de Forbes regroupe 30 des meilleurs entrepreneurs, innovateurs et influenceurs de moins de 30 ans dans 20 catégories différentes. Les lauréats Under 30 ont collectivement levé plus de 3,6 milliards de dollars à un âge moyen de 27 ans.

Tony Morino, co-fondateur de Wiseday, est sélectionné pour la classe Forbes 30 Under 30 de 2024 dans la catégorie Consumer Technology .

"Penser de manière non conventionnelle est au coeur de la liste Under 30 de Forbes," déclare Steven Bertoni, rédacteur en chef adjoint chez Forbes. "Les esprits les plus brillants de demain continuent de tracer de nouvelles voies."

Les lauréats sont sélectionnés par les rédacteurs de Forbes et des juges célèbres parmi des dizaines de milliers de candidats nominés dans le monde entier. Parmi les anciens lauréats, on compte les fondateurs d'Instagram, Spotify, Robinhood, Bytedance, Bumble et Stripe.

Wiseday, compagnie co-fondée par Tony Morino, Eric Dahan, Andrew Peker, et Stephane Bischoff et soutenue par des investisseurs dont Havery Capital, révolutionne le marché hypothécaire en offrant aux propriétaires un accès simplifié aux meilleures offres de prêt hypothécaire sur le marché. "Nous avançons rapidement dans l'élargissement de notre offre de services, ciblant particulièrement les clients qui sont à la recherche des meilleurs produits et taux sur le marché," déclare Tony Morino, co-fondateur de Wiseday. "Je suis extrêmement reconnaissant et honoré que Forbes ait reconnu l'impact significatif du travail que nous accomplissons chez Wiseday.

28 novembre 2023 à 12:07

