L'Institut collabore avec Know History pour reconnaître son rôle dans le passé colonial du Canada et les étapes de la réconciliation





MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - À la troisième journée de son Congrès national, l'Institut présente les conclusions d'une étude approfondie visant à comprendre et à mettre en contexte l'implication du syndicat dans les institutions, les politiques et les programmes coloniaux qui ont entraîné des répercussions négatives sur les peuples autochtones.

Pendant deux ans, les experts de Know History ont méticuleusement étudié l'histoire de l'Institut, mettant en lumière les interactions complexes du syndicat avec les communautés autochtones.

« Les résultats lèvent le voile sur une triste réalité : des membres de l'Institut ont joué un rôle important dans les pensionnats, les hôpitaux pour Autochtones, l'expérimentation nutritionnelle, les réinstallations forcées et la Rafle des années 60, contribuant ainsi au génocide culturel des peuples autochtones, » déclare Jennifer Carr, présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC). « En tant que syndicat représentant ces membres, l'Institut reconnaît sa part de responsabilité dans le maintien de ces pratiques néfastes depuis 1920. »

Conscient de l'importance de faire face à son passé, l'Institut s'est engagé à améliorer son cadre en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Ce processus implique de reconnaître le rôle du syndicat dans l'oppression des peuples autochtones et de comprendre les répercussions de ces actions sur l'histoire du Canada.

L'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a d'ailleurs prononcé un discours émouvant sur les moyens de progresser vers la réconciliation dans le cadre du Congrès plus tôt lors du Congrès. L'Institut invite ses membres à se joindre à ce voyage d'apprentissage et de réflexion, en réfléchissant à la manière dont cette histoire influe sur leur travail.

« Cette étude n'est pas un simple document, c'est un appel à l'action, » ajoute Mme Carr. « Il s'agit d'un outil de formation et de sensibilisation essentiel pour les membres et les dirigeant·es de l'Institut, qui marque la première étape d'un long voyage vers la réconciliation. Ce cheminement comprend des partenariats avec des membres autochtones, des communautés et des groupes de survivant·es, afin d'élaborer des mesures concrètes et les prochaines étapes. »

L'IPFPC représente plus de 72 000 professionnels travaillant dans le secteur public à travers le pays, dont la vaste majorité est à l'emploi du gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook , X (anciennement Twitter) et Instagram .

SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

28 novembre 2023 à 11:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :