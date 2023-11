DESTRUCTION DES PFAS (POLLUANTS ÉTERNELS) MABAREX ET VILLE DE SAGUENAY PIONNIÈRES





MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Une première au Québec. Mabarex obtient un contrat de 10 millions de dollars de la Ville de Saguenay pour la destruction des PFAS présents dans l'eau potable. Mabarex dépêchera dans les prochaines semaines trois unités temporaires de WaterSurplus qui permettront de débuter le traitement dès janvier 2024 pour une période de 4 ans.

Une étude de l'Université de Montréal publiée à la fin de février a démontré que plusieurs villes au Québec ont des niveaux de perfluorés supérieurs aux recommandations de Santé Canada. La Ville de Saguenay était l'une des villes concernées et a elle a réagi promptement en s'attaquant à ce contaminant.

Rappelons que la Ville de Saguenay a lancé un appel au marché en août 2023 pour répondre à ce besoin urgent de traiter les eaux potables de la ville.

Mabarex, reconnue pour son agilité à déployer des solutions intégrées, a fait appel à son partenaire WaterSurplus pour développer une offre permettant de répondre rapidement au besoin de la ville tout en présentant une technologie éprouvée.

« Notre équipe est très fière d'ouvrir le chemin à des technologies de traitement des PFAS et ainsi contribuer à la protection de la santé et de l'environnement. C'est exactement ce que nous avons fait précédemment avec l'introduction d'autres technologies telles que le RBGS (Réacteur biologique à garnissage en suspension) et le RBM (Réacteur biologique membranaire), cette fois-ci il s'agit d'une technologie PFAS ! », Georges Szaraz, président-directeur général de Mabarex.

« Nous sommes devenus l'un des chefs de file sur le marché américain en matière de déploiement rapide de solutions de traitement temporaires et permanentes des PFAS, et nous sommes honorés de nous associer à Mabarex et à la Ville de Saguenay pour fournir le premier système d'élimination des PFAS au Québec », a déclaré John Barelli, PDG de WaterSurplus.

À propos de Mabarex

Mabarex est une PME 100% québécoise fondée en 1983, spécialisée dans le traitement de l'eau. Elle propose des solutions durables à ses clients et partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux. L'équipe de Mabarex est composée d'ingénieurs et de scientifiques qui n'hésitent pas à proposer des technologies propriétaires et celles provenant de son vaste réseau.

Mabarex est une pionnière au Québec en ayant intégré plusieurs technologies de traitement phares et avant-gardistes.

À propos de WaterSurplus

WaterSurplus fournit des solutions durables de traitement de l'eau dans toutes les industries et dans le monde entier. Depuis sa fondation en 1989, l'innovation est l'identité de WaterSurplus. Aujourd'hui, cela se traduit par des systèmes d'osmose inverse ImpactRO à haut rendement, des revêtements brevetés NanoStack résistants à l'encrassement, un service réponse rapide pour le traitement des PFAS, des systèmes de filtration préfabriqués, une gamme exclusive de médias catalytiques, une flotte de location prête à l'emploi et la disponibilité offerte des équipements de traitement de l'eau excédentaire de WaterSurplus.

https://www.mabarex.com/

SOURCE Mabarex

28 novembre 2023 à 10:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :