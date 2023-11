CARFAX Canada présente : L'année 2023 en revue





CARFAX Canada présente : L'année 2023 en revue. Après avoir généré des millions de Rapports d'historique de véhicule dans la dernière année, CARFAX Canada a une fois de plus relevé d'importants renseignements pour les conducteurs canadiens. Grâce à son réseau de milliards d'enregistrements de données venant de milliers de sources de confiance partout en Amérique du Nord, CARFAX Canada est en mesure de vérifier si le véhicule a été volé, s'il y a eu des réclamations suite à un accident et toute autre donnée essentielle aux propriétaires de véhicule du Canada.

Le vol de véhicule est une préoccupation grandissante chez les Canadiens. CARFAX Canada a recensé 13 355 véhicules déclarés volés en 2023. Nevil Knupp, vice-président chargé de l'élaboration des données et du développement des affaires déclare : « Le vol de véhicule, et plus particulièrement la modification et le clonage du NIV, présente un défi important. Un Rapport d'historique de véhicule peut non seulement signaler les véhicules déclarés volés, mais peut aussi outiller les acheteurs avec des façons de distinguer les NIV clonés et les données faussées. » CARFAX Canada travaille de pair avec les autorités partout au pays pour aider à repérer les véhicules volés, alors que les techniques de fraudes sont de plus en plus sophistiquées.

Les Rapports d'historique de véhicule de CARFAX ont recensé 1 477 415 réclamations suite à un accident en 2023, soit 6,2 millions de dollars en dommages. En outre, presque 90 000 véhicules ont été répertoriés avec un statut « récupéré » ou « non réparable ». Mis à part les collisions, les conditions météorologiques extrêmes ont également contribué à ce nombre de réclamations, avec plus de 185 millions de dollars en dommages causés par les intempéries (94 % de la totalité venant de la grêle).

Les droits de rétention (sommes dues sur un véhicule) sont encore une préoccupation des acheteurs. Parmi les vérifications de droits de rétention effectuées, 44 % indiquent des dettes en souffrance sur les véhicules. Tous les ans, cette question met en évidence l'importance de connaître l'historique d'un véhicule avant de le vendre ou de l'acheter.

Finalement, le kilométrage le plus élevé figurant dans les rapports de CARFAX Canada cette année a été relevé sur un Dodge Ram 2015 avec un odomètre indiquant 764 405 kilomètres.

Knupp poursuit : « En plus des vols de véhicules, nous constatons également une augmentation des sites Web frauduleux offrant des données d'historique de véhicules qui mènent à des vols d'identité. Cela accentue l'importance d'utiliser le rapport d'historique de véhicule le plus reconnu au Canada pour vous protéger lorsque vous achetez ou vendez des véhicules usagés. »

Visitez carfax.ca pour en savoir plus sur le Rapport d'historique de véhicule + droits de rétention de CARFAX Canada.

D'après les données figurant dans les rapports sur l'historique des véhicules de CARFAX Canada établis entre le 1er septembre 2022 et le 1er septembre 2023.

28 novembre 2023 à 10:35

