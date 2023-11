Décès d'un travailleur de l'entreprise Thermofin : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête





LONGUEUIL, QC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Thermofin, le 9 mai 2023, à Candiac.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur s'affairait au toilage d'un refroidisseur de 3 334 kg au moyen d'une toile de type film rétractable (shrink wrap). Pour ce faire, il a placé une section de toile sur le refroidisseur, qu'il a ensuite soulevé avec les fourches d'un chariot élévateur. Il a agrafé cette section de toile sur la palette. Il a par la suite procédé au toilage de l'une des faces du refroidisseur avant d'appliquer le même procédé pour l'autre face. Alors qu'il fixait la toile sur le refroidisseur, la palette a cédé, et l'appareil s'est renversé sur lui. Les secours ont été appelés sur les lieux, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Le refroidisseur de 3 334 kg s'est renversé sur le travailleur en raison de la rupture de la palette qui le supportait.

L'absence de critères de conception des renforts sur la palette, combinée à une méthode d'emballage improvisée, a exposé le travailleur à la chute de la charge.

Une gestion déficiente de la manutention des refroidisseurs a engendré des risques de chutes de charge.

À la suite de l'accident, la CNESST a rendu une décision interdisant le levage et la manutention des refroidisseurs. Elle a également exigé de l'employeur qu'une méthode de travail pour la manutention sécuritaire des refroidisseurs soit élaborée. L'employeur s'est conformé à ces exigences, et la reprise des travaux a été autorisée.

Suivis de l'enquête

À titre préventif, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux organismes suivants afin qu'ils sensibilisent leurs membres :

les associations sectorielles paritaires;

les gestionnaires de mutuelles de prévention;

l'Association des manufacturiers de palettes et contenants du Québec;

l'Association canadienne de palettes et contenants en bois.

