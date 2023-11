Kenvue participera à la conférence Morgan Stanley Global Consumer & Retail le 6 décembre 2023





Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), la plus grande société de santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires, annonce aujourd'hui sa participation à la conférence Morgan Stanley's Global Consumer & Retail, à New York. Thibaut Mongon, le directeur général et administrateur, et Paul Ruh, le directeur financier, participeront à une discussion informelle le mercredi 6 décembre 2023 à 11h45, heure de l'Est. La diffusion en direct sur le Web de cette discussion sera accessible à l'adresse https://investors.kenvue.com. Le replay sera disponible sur le site Web après l'événement.

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande société de santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires. S'appuyant sur plus d'un siècle d'héritage, nos marques emblématiques, notamment Aveeno®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena®, et Tylenol®, sont soutenues par la science et recommandées par les professionnels de la santé dans le monde entier. Chez Kenvue, nous croyons au pouvoir extraordinaire des soins quotidiens et nos équipes travaillent chaque jour pour mettre ce pouvoir entre les mains des consommateurs et gagner une place dans leurs coeurs et dans leurs maisons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kenvue.com.

