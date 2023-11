Quectel présente à Enlit Europe 2023 des produits et des équipements clients qui contribuent à accélérer les solutions d'énergie intelligente





Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IoT, présentera sa gamme complète de modules et d'antennes au salon Enlit Europe, stand n° 7.2 J123. Quectel partagera également des détails sur les cas d'utilisation aidant à accélérer le déploiement de solutions énergétiques intelligentes dans le monde entier.

Enlit Europe 2023 prévoit d'accueillir plus de 12 000 visiteurs, 700 exposants internationaux et 500 intervenants sur deux scènes de conférence. L'événement aborde tous les aspects de l'agenda énergétique et se concentre sur les personnes, les projets et les technologies qui façonnent la transformation du secteur de l'énergie.

« Nous sommes ravis d'apporter nos modules, antennes et kits d'évaluation à Enlit Europe 2023 afin que les visiteurs puissent voir et découvrir nos produits », déclare Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « Nous sommes ravis d'assister à l'événement avec nos clients et leurs appareils pour présenter les applications du monde réel que nous aidons à créer et pour partager nos démonstrations iSIM. Nous avons hâte de vous accueillir sur le stand n° 7.2 J123. »

Quectel présentera une large gamme de modules LTE Cat 1 et Cat 4, 5G Sub-6 GHz et RedCap, ainsi que des modules intelligents. Les modules Wi-Fi et Bluetooth de Quectel, ainsi que le module Wi-Fi HaLow FGH100M, feront aussi une apparition sur le stand. Les modules LPWA Quectel Cat-M, à bande étroite et EGPRS, ainsi que les modules du portefeuille satellite et GNSS de la société seront également présentés.

Une gamme complète d'antennes répondant à une grande variété de cas d'utilisation sera en outre exposée. Il s'agit notamment des antennes 5G et 4G/LTE de Quectel, des antennes Wi-Fi et Bluetooth, et de l'antenne combinée 5-en-1 5G/4G et GNSS YEMN016AA.

Pour les développeurs, Quectel présentera également ses kits d'évaluation populaires pour UMTS et LTE, Wi-Fi, 5G et modules intelligents.

Pour illustrer la variété des appareils dans lesquels les produits Quectel sont intégrés, des appareils clients seront présentés par Andra, qui a déployé deux appareils sur le marché européen, Voltalis, qui a développé une solution d'efficacité énergétique et de pouvoir d'achat, EnergyGRIP d'Aurum, qui présentera un appareil IoT de surveillance et de contrôle de l'énergie, et Fludia, qui présentera des composants énergétiques intelligents.

En plus de ces appareils, Quectel fera la démonstration d'une solution SIM virtuelle (vSIM) disponible pour ses clients européens. Basée sur le module Quectel EG915U avec vSIM, cette démonstration illustre trois cas IoT : la domotique pour la surveillance, les villes numériques pour le suivi, et le médical pour les soins aux personnes âgées. La carte de démonstration inclut des capteurs de température et d'humidité, un capteur de lumière ambiante et un capteur de fréquence cardiaque et d'oxymétrie. Des capteurs supplémentaires tels que des capteurs d'O2 ou de gestes peuvent être ajoutés et les utilisateurs peuvent accéder à des fonctions telles que le tableau de bord des services, la gestion des cartes SIM, la gestion des règles et des fonctions de reporting.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IoT. Organisation fortement centrée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton à l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que dans les antennes et les services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et X.

28 novembre 2023 à 09:20

