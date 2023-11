PIB réel du Québec aux prix de base : baisse de 0,4 % en août 2023





QUÉBEC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - En août 2023, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec aux prix de base a diminué de 0,4 % par rapport au mois précédent, après avoir connu une hausse de 0,1 % en juillet. C'est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, août 2023 diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Baisse de 0,9 % de la production de biens

Pour un sixième mois consécutif, la production des industries de biens a diminué (- 0,9 % en août et - 0,2 % en juillet). La baisse en août provient principalement du secteur des services publics (- 5,9 %) et dans une moindre mesure du secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, et de l'extraction de pétrole et de gaz (- 2,5 %).

Baisse de 0,2 % de la production de services

En août, le niveau de production des industries de services s'est replié de 0,2 %, après avoir augmenté de 0,2 % en juillet. La baisse enregistrée en août est attribuable aux secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques (- 1,0 %), du commerce de détail (- 0,9 %), de l'industrie de l'information et de l'industrie culturelle (- 1,1 %), du commerce de gros (- 0,7 %) ainsi que des services d'hébergement et de restauration (- 1,6 %). À l'opposé, le secteur du transport et de l'entreposage (+ 0,8 %) a affiché une hausse de production.

Cumul des huit premiers mois de 2023 : augmentation de 0,4 % du PIB réel du Québec

Pour les huit premiers mois de l'année 2023, le PIB réel du Québec est de 0,4 % supérieur à celui des mêmes mois de 2022. Les principaux secteurs ayant contribué à la hausse sont les administrations publiques (+ 3,3 %), les services d'hébergement et de restauration (+ 10,9 %), le transport et l'entreposage (+ 5,7 %) ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques (+ 2,9 %).

Stabilité du PIB réel du Canada aux prix de base en août 2023

Selon les informations publiées le 31 octobre 2023 par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base est demeuré essentiellement inchangé en août (0,0 %), et ce, pour un deuxième mois consécutif. La production des industries de biens a baissé de 0,2 %, alors que celle des industries de services a crû de 0,1 %.

Produit intérieur brut réel par industrie1

(variation en pourcentage)



2022 2023

Variation

annuelle Variation mensuelle Variation

cumulative2

Juillet Août Québec 2,6 0,1 - 0,4 0,4 Canada 3,6 0,0 0,0 1,7

1. Les niveaux du produit intérieur brut par industrie sont évalués aux prix de base en dollars enchaînés (2012), désaisonnalisés et annualisés.

2. Huit premiers mois de 2023 par rapport aux mêmes mois de 2022.

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.







