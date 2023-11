Brunswick Exploration finalise l'entièreté de l'entente d'option avec Globex





ROUYN-NORANDA, Québec, 28 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'informer ses actionnaires que Brunswick Exploration Inc. (TSX-V: BRW) a finalisé l'entente d'option de la propriété Lac Escale Lithium (propriété Mirage) que Globex et Brunswick ont annoncé conjointement le 24 janvier 2023 (appuyez ici pour accéder au communiqué de presse).

L'entente d'option couvre 96 cellules ainsi qu'une surface d'influence d'un kilomètre au pourtour de ces 96 cellules. Selon l'entente d'option, Brunswick devait faire des paiements totalisants 500 000 $, (la moitié en argent comptant et l'autre moitié en actions) et réaliser des travaux d'exploration pour un minimum de 1 000 000 $ dans les quatre années suivant la signature de l'entente. De plus, à partir du cinquième anniversaire de l'entente de royauté, royauté brute sur les métaux (GMR) de 3% que détient Globex, Brunswick doit payer à Globex une royauté par anticipation annuelle de 100 000 $.

Brunswick a avisé Globex qu'elle avait réalisé le minimum des dépenses en travaux d'exploration de 1 000 000 $ et Globex a reçu un montant additionnel de 212 500 $ en argent comptant ainsi que 216 395 actions de Brunswick, équivalent à un montant de 212 500 $ (216 395 actions à une moyenne VWAP sur 30 jours de 0,982 $/action). L'entièreté de l'entente d'option a été finalisé approximativement 11 mois après la signature de l'entente d'option de 4 ans.

Brunswick a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété la construction d'un camp d'hiver d'exploration sur le projet Mirage afin de faciliter la réalisation d'une campagne de forage d'un minimum de 15 000 mètres sur les titres miniers. Ceci s'additionne au programme de forage de 5 000 mètres annoncé précédemment. Les premiers résultats de ce programme de forage sont attendus sous peu et seront publiés le plus rapidement possible.

Globex croit que Brunswick a finalisé l'entièreté de l'entente d'option tellement d'avance pour de bonnes raisons.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 ? 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

[email protected]

www.globexmining.com





Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

28 novembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :