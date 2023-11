Thoughtworks annonce des projets d'expansion en Suisse





Thoughtworks (NASDAQ: TWKS), un cabinet de conseil technologique qui intègre la stratégie, la conception et l'ingénierie logicielle, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses activités en Suisse. Cette expansion fait partie des plans de Thoughtworks pour intensifier sa présence dans les secteurs d'activité verticaux clés en Europe.

Thoughtworks compte actuellement des clients dans les secteurs de la finance et de la santé et travaille également avec des entreprises telles que SMG Swiss Marketplace Group, un réseau précurseur de marchés en ligne ainsi que V-Zug, un fabricant mondial d'appareils électroménagers hauts de gamme. Les clients suisses de Thoughtworks vont pouvoir bénéficier d'un prestataire de services numériques avec une présence locale et une expertise mondiale dans tous les secteurs, y compris les services financiers, les sciences de la vie et la fabrication.

« L'ouverture d'un bureau à Zurich est une autre étape importante dans le développement de notre présence commerciale en Europe et pour offrir des prestations encore meilleures à nos clients suisses », déclare Peter Buhrmann, directeur-général Europe, Thoughtworks. « Nous sommes ravis de proposer nos compétences pour dynamiser l'innovation numérique en Suisse. »

Ressources:

Découvrez le déploiement par Thoughtworks du Data Mesh chez Roche, une des plus grandes entreprises de soins de santé au monde basée en Suisse.

Suivez l'actualité de Thoughtworks en consultant son site Web.

Suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et YouTube.

- ### - <TWKS915>

À propos de Thoughtworks

Thoughtworks est un cabinet de conseil technologique mondial qui intègre la stratégie, la conception et l'ingénierie pour stimuler l'innovation numérique. Nous employons plus de 11 000 personnes réparties dans 52 bureaux et 19 pays. Depuis 30 ans, nous collaborons avec nos clients pour produire un impact extraordinaire en les aidant à résoudre des problèmes commerciaux complexes et en utilisant la technologie comme facteur décisif.

Énoncés prospectifs de Thoughtworks

Ce communiqué contient des « énoncés prospectifs » conformément aux dispositions de « règle refuge » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Vous pouvez parfois identifier ces énoncés prospectifs par l'utilisation de verbes tels que « s'attendre à », « continuer », « prévoir », « viser » ou des expressions similaires, l'utilisation du futur ou les formes négatives de ces verbes. L'absence de ces verbes ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas de nature prospective. Les énoncés prospectifs représentent les convictions et les hypothèses de notre direction, uniquement à la date de publication du présent communiqué. Vous devez lire le présent communiqué sachant que nos résultats réels futurs peuvent être considérablement différents par rapport à nos prévisions. Tous les énoncés autres que les énoncés historiques sont des énoncés pouvant être considérés comme des énoncés prospectifs qui peuvent inclure entre autres : les déclarations concernant l'impact de Thoughtworks en Suisse, y compris les attentes concernant l'embauche ou l'accès à du personnel qualifié ; les déclarations concernant les relations avec les clients et la dynamique commerciale ; et toute autre déclaration concernant les attentes ou les convictions. Ces énoncés sont soumis à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, susceptibles d'engendrer des écarts considérables entre notre calendrier d'expansion, nos niveaux d'activité, notre performance ou nos réalisations réels et les résultats mentionnés ou sous-entendus dans le présent communiqué. De tels facteurs incluent, sans y être limités : l'impact de la concurrence sur les futures activités de Thoughtworks ; l'incertitude concernant la demande et l'utilisation du marché de nos services ; la capacité à maintenir nos relations avec les clients ou en développer de nouvelles ; la capacité à conserver les talents ou à en recruter de nouveaux ; et notre capacité à réussir l'exécution de notre stratégie de croissance et de nos plans stratégiques. Des informations supplémentaires concernant ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres, sont contenues dans la section « Risk Factors » des rapports trimestriels de Thoughtworks sur formulaire 10-Q, de notre rapport annuel sur formulaire 10-K et dans d'autres soumissions et rapports que Thoughtworks est susceptible de présenter de temps en temps à la SEC. Sauf si requis par la loi, Thoughtworks se dégage de toute obligation, ni n'a l'intention, de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l'avenir.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 novembre 2023 à 08:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :