La CDPQ reçoit le sceau Terra Carta 2023 de la Sustainable Markets Initiative pour son leadership en matière de durabilité





Cette reconnaissance est accordée aux entreprises et organisations qui contribuent activement à bâtir un avenir positif sur le plan du climat et de la nature.

MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - La CDPQ se réjouit d'avoir reçu le sceau Terra Carta 2023, décerné par la Sustainable Markets Initiative (SMI), une organisation qui déploie un effort concerté pour permettre au secteur privé d'accélérer l'atteinte des cibles mondiales en matière de climat, de biodiversité et de développement durable.

Le sceau Terra Carta est accordé aux entreprises et organisations ayant démontré la mise en oeuvre d'un projet, d'une initiative ou d'une stratégie à fort impact et à grande échelle dans l'ensemble de leur société, et qui est compatible avec un ou plusieurs des dix articles de la charte Terra Carta de la SMI. Ces articles constituent les fondements de la Terra Carta, le mandat phare de la SMI, qui propose une feuille de route et un cadre pour accélérer la transition vers un avenir ambitieux et durable, dans lequel la nature, l'humain et la planète sont au coeur de la chaîne mondiale de création de valeur.

La CDPQ est le premier gestionnaire de fonds de retraite canadien à recevoir ce sceau, qui souligne les efforts que nous déployons pour atteindre un portefeuille net-zéro d'ici 2050. Afin de contribuer activement à une économie plus durable, nous avons établi des cibles intermédiaires et adopté des mesures concrètes, par exemple notre objectif d'investir 54 G$ dans des actifs sobres en carbone d'ici 2025 et notre engagement à réduire de 60 % d'ici 2030 l'intensité carbone de notre portefeuille par rapport à 2017. Cette reconnaissance reflète la qualité du travail de nos équipes et l'engagement de notre organisation à investir dans une transition plus verte et plus équitable.

Cette année, pour la première fois, le comité de sélection était composé des partenaires externes indépendants Verdantix et Expert Review Panel, qui ont collaboré pour évaluer l'admissibilité et l'impact de chaque organisation nommée par rapport à des critères de durabilité reconnus mondialement.

Les actions prises par la CDPQ pour favoriser une finance durable sont présentées dans notre Rapport d'investissement durable 2022.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.



Pour de plus amples informations

ÉQUIPE DES RELATIONS MÉDIAS

+ 1 514 847-5493

[email protected]

SOURCE CDPQ

28 novembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :