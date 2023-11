Ganjar Pranowo lance sa campagne pour la présidence indonésienne





JAKARTA, Indonésie, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le candidat à la présidence Ganjar Pranowo a officiellement lancé sa campagne électorale mardi pour remporter les élections indonésiennes de février prochain.

Acclamés par des milliers de partisans lors du lancement officiel à Sabang et Merauke, dans les régions les plus à l'est et les plus à l'ouest de l'Indonésie, Ganjar Pranowo et son colistier vice-président Mahfud MD ont souligné l'importance de créer une Indonésie supérieure en accélérant un développement économique équitable qui bénéficierait à tous les Indonésiens.

« Nous gagnerons cette élection. Mahfud MD et moi-même sommes prêts à relever tous les défis auxquels le pays est confronté, afin d'améliorer la vie de tous les Indonésiens », a déclaré Ganjar Pranowo.

Ancien gouverneur du centre de Java, Ganjar Pranowo est l'un des principaux candidats à la succession de l'actuel président Joko Widodo lors de l'élection présidentielle prévue dans trois mois.

Pendant les dix années où il a été gouverneur, Ganjar Pranowo a réussi à sortir un million de personnes de la pauvreté. Il a instauré la gratuité de l'enseignement de base, la construction d'infrastructures publiques, l'augmentation des programmes de lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des agriculteurs.

Une fois élus, Ganjar Pranowo et Mahfud MD ont pour objectif d'améliorer les perspectives de tous les Indonésiens. Le premier jour de la campagne, ils ont lancé simultanément trois programmes phares. À Merauke, Ganjar Pranowo a reconnu l'importance de l'accès universel aux soins de santé primaires et s'est engagé à construire un établissement médical et à fournir un médecin ou un agent de santé dans chaque village.

De l'autre côté du pays, à Sabang, une partie de la province d'Aceh identifiée comme une région musulmane, Mahfud MD a indiqué qu'il veillerait à la prospérité des mosquées et de leurs employés et qu'il verserait des salaires aux professeurs de Coran. L'expérience de Mahfud MD en tant qu'érudit islamique renforce son objectif d'accroître la prospérité de la communauté musulmane en Indonésie.

Ganjar Pranowo a également fait de la lutte contre la corruption un engagement clé de sa campagne, avec le soutien de Mahfud MD, qui est bien connu pour s'être attaqué à la corruption en Indonésie et qui est actuellement le ministre de coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité du pays.

« Le temps est venu pour l'Indonésie d'éliminer la corruption à tous les niveaux. C'est le plus grand obstacle auquel notre pays est confronté et qui nous empêche de réaliser notre véritable potentiel », a expliqué Mahfud MD.

Les deux candidats sont issus du parti au pouvoir, le Parti démocratique indonésien de lutte (PDI-P), dirigé par l'ancienne présidente Megawati Soekarnoputri.

Fort de son bilan et de son programme tourné vers l'avenir, Ganjar Pranowo souhaite faire passer leur message dans tout le pays. Ganjar Pranowo et Mahfud MD passeront la majeure partie des 90 prochains jours à faire campagne.

Dans un pays qui s'étend sur 17 000 îles, il s'agira d'un défi logistique. Mais cela fait également partie de leurs projets pour l'avenir de l'Indonésie.

Ganjar Pranowo souhaite que le pays soit le premier au monde à mettre en place une économie verte solide qui exploite mieux le potentiel maritime de l'Indonésie.

« Notre monde fait face à une crise climatique qui nous menace tous. Nous devons utiliser les ressources naturelles de l'Indonésie pour le bien de notre population et pour garantir que l'environnement reste durable », a souligné Ganjar Pranowo.

28 novembre 2023 à 07:14

