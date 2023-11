Conneto annonce le lancement anticipé de sa solution LegalTech et de sa signature électronique





Conneto invite les chefs d'entreprise et les entrepreneurs à accéder rapidement à sa plateforme d'expertise juridique basée sur le cloud.

SINGAPOUR, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Conneto, qui permet de rationaliser, sécuriser et signer tout type de documents, annonce le lancement en accès anticipé de sa nouvelle plateforme sur le cloud. L'équipe de Conneto a travaillé dur pour créer une plateforme intuitive, dynamique et abordable qui fonctionne comme le bras juridique des organisations dans le but de révolutionner les processus de flux de travail et de stimuler le succès commercial.

Conneto a été conçu pour bouleverser le secteur juridique en répondant aux besoins des organisations qui doivent gérer rapidement et en toute sécurité leurs contrats grâce à une solution numérique rentable. Conneto permet aux chefs d'entreprise de rationaliser le flux des documents, personnaliser des modèles conviviaux et étendre leur portée grâce à la prise en charge multilingue.

Conneto est une plateforme tout-en-un qui stimule la croissance organisationnelle et permet à ses utilisateurs de :

· Créer

· Négocier

· Approuver

· Faire le suivi

· Signer

· Accéder aux conseils juridiques

L'accès anticipé comprend des informations exclusives sur l'industrie avec un contenu organisé conçu pour fournir un avantage concurrentiel ainsi que des opportunités de réseautage étendues qui mettent en relation les gens à leurs pairs et aux professionnels de leur domaine. Conneto promet également de proposer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services et des offres spéciales qui permettront aux premiers membres de sa communauté d'acquérir des connaissances avancées.

« Nous nous engageons à transformer la façon dont les entreprises gèrent leurs besoins juridiques, a déclaré Mme Grenfell, directrice du marketing de Conneto. Notre plateforme innovante est conçue pour réduire considérablement les frais juridiques, en offrant un accès direct aux outils essentiels et aux conseils d'experts. Cela permet aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs et aux solopreneurs de gérer efficacement leurs opérations juridiques. Nous sommes ravis d'accueillir chaleureusement notre communauté grandissante d'innovateurs qui redéfinissent le paysage juridique. Ensemble, nous démocratisons les services juridiques, les rendant plus accessibles et équitables pour tous. »

À propos de Conneto

Conneto est un outil LegalTech intelligent et une solution de signature électronique qui réunissent l'expertise juridique et le sens des affaires sur une plateforme unifiée.

