NACO annonce le lancement de l'Initiative nationale pour les femmes en collaboration avec des organisations soutenant les entrepreneures et les anges financières

NACO, le regroupement national des anges financiers au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Initiative nationale pour les femmes, une série de projets innovants qui fourniront soutien et éducation aux entrepreneures et investisseuses au Canada par l'entremise d'un réseau national d'organisations partenaires.

L'Initiative nationale pour les femmes est financée par le gouvernement du Canada dans le cadre de l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque, un élément clé de la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada.

À travers son association avec des organisations établies dédiées à l'entrepreneuriat féminin, au financement et aux affaires, NACO soutiendra une variété de projets, y compris une série de tables rondes à travers le pays où les investisseuses et entrepreneures auront l'occasion de connecter, d'échanger sur des défis et d'identifier des opportunités. L'initiative fournira également une plateforme qui contiendra du matériel éducatif conçu pour soutenir l'essor des entrepreneures et investisseuses ainsi que des témoignages inspirants d'investisseurs et d'entrepreneurs afin de propulser les femmes au sein de l'écosystème.

Le lancement de l'Initiative nationale pour les femmes renforce le rôle crucial de la NACO dans l'industrie du capital de risque en tant que plateforme pour favoriser la collaboration, l'avancement des meilleures pratiques et l'éducation à travers le Canada. Elle permettra également d'améliorer l'accès au capital pour les entrepreneures grâce à la promotion des activités des anges financiers dans l'écosystème.

Selon le rapport 2023 de la NACO, les femmes constituent maintenant 37% de la communauté d'anges financiers du Canada, marquant une augmentation de 50% par rapport aux années précédentes. Cependant, les femmes et les entrepreneurs issus de la diversité rencontrent toujours des obstacles liés à la création d'entreprises prospères au Canada en raison de biais systémiques, d'un accès limité aux réseaux, et d'une faible représentation dans la communauté d'investissement. L'Initiative nationale pour les femmes, propulsée par la NACO, met sur pied de nouveaux programmes pour combattre ces défis et améliorer l'accès au capital et créer des opportunités pour les entrepreneures à travers le pays.

« Soutenir les femmes en affaires n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est la chose intelligente à faire pour soutenir notre économie. Le lancement de l'Initiative nationale pour les femmes est une excellente nouvelle pour les femmes entrepreneures et représente une mesure de plus prise par notre gouvernement pour soutenir les entreprises détenues par des femmes, et ce, d'un océan à l'autre, » a dit l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise. « Grâce à la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et à des partenaires comme la National Angel Capital Organization, notre gouvernement apporte un soutien concret à des dizaines de milliers de petites entreprises appartenant à des femmes, ce qui contribuera à bâtir une économie plus forte et plus inclusive, et de créer de bons emplois de classe moyenne pour tous les Canadiens. »

"La vision de la NACO est celle d'une plateforme dédiée à la création d'un réseau national, à l'avancement des meilleures pratiques, à l'éducation, à l'amélioration de l'accessibilité au capital d'investissement, et à la mobilisation d'un nombre grandissant de femmes entrepreneures et anges financières dans l'écosystème," a déclaré Claudio Rojas, président et chef de la direction de la NACO. "L'Initiative nationale pour les femmes représente une initiative sans précédent dans le paysage de l'investissement providentiel canadien, et nous croyons qu'elle fera une réelle différence dans la vie et le succès professionnel des entrepreneures à travers toutes les régions du Canada."

"Nous croyons au pouvoir de la diversité et au potentiel illimité des entrepreneures au Canada. Il y a tant de fondatrices visionnaires qui ont apporté des contributions remarquables à leurs industries, marchés et communautés. L'engagement de la NACO à fournir à ces leaders le soutien supplémentaire dont elles ont besoin ne fera qu'accélérer leur impact," a dit Sonya Shorey, présidente et chef de la direction par intérim d'Invest Ottawa. "Invest Ottawa est fière de faire partie de cet écosystème et d'être partenaire dans l'Initiative nationale pour les femmes de la NACO. En soutenant les femmes dans le domaine des affaires, nous faisons beaucoup plus que stimuler la croissance. Ensemble, nous créons un écosystème entrepreneurial et une économie canadienne plus compétitifs et inclusifs."

À propos de la NACO (le regroupement national des anges financiers au Canada)

Les membres de la NACO ont investi 1,54 milliard de dollars dans plus de 2400 entreprises canadiennes. Constituée en 2002, la NACO est l'association professionnelle canadienne des anges financiers du Canada et le regroupement national comptant plus de 100 organisations, dont des groupes d'anges financiers, des fonds de capital de risque, des incubateurs et des accélérateurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.nacocanada.com.

Les anges financiers sont des individus ou des fonds qui mettent leur capital en risque dans l'écosystème à un stade précoce. Cela inclut, mais n'est pas limité à des sociétés en commandites (« S.E.C. ») qui investissent de manière passive ou semi-active dans des fonds ou fonds de capital de risque, des bureaux de gestion de patrimoine familial qui investissent dans des entreprises en phase de pré-amorçage et d'amorçage, et des individus qui investissent directement dans des entreprises en phase de démarrage seuls ou avec le soutien d'un groupe d'anges financiers.

Les entreprises soutenues par des investisseurs providentiels qui ont par la suite atteint des résultats impressionnants incluent Slack et Thinkific en Colombie-Britannique, Verafin à Terre-Neuve-et-Labrador, WealthSimple et ApplyBoard en Ontario, Paper au Québec, SkipTheDishes en Saskatchwan, et Jobber et Neo Financial en Alberta. L'investissement providentiel alimente le pipeline d'entreprises en développement afin qu'elles accèdent au capital de risque et deviennent les succès mondiaux de demain.

