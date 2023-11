Pet Valu Holdings Ltd. annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités





MARKHAM, ON, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX : PET), le principal détaillant d'aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada, a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») avait accepté son avis d'intention de lancer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCNA »). Conformément à l'OPRCNA, la Société peut racheter aux fins d'annulation un maximum de 1 786 599 actions ordinaires du capital de la Société (les « actions ordinaires »), soit environ 2,5 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Au 16 novembre 2023, 71 463 986 actions ordinaires de la Société étaient émises et en circulation.

Aux termes de l'OPRCNA, la Société peut racheter au plus 36 971 de ses actions ordinaires à la TSX au cours d'un jour de bourse, soit 25 % du volume de négociation quotidien moyen des 147 887 actions ordinaires à la TSX pour la période de six mois close le 31 octobre 2023. Les rachats dans le cadre de l'OPRCNA peuvent commencer le 30 novembre 2023 et se poursuivre jusqu'à la première des dates suivantes à survenir : a) le 29 novembre 2024 à la fermeture des marchés, b) la date à laquelle Pet Valu acquiert le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être rachetées aux termes de l'OPRCNA, ou c) la date à laquelle Pet Valu remet à la TSX un avis écrit de résiliation de l'OPRCNA.

L'OPRCNA sera réalisée par l'intermédiaire des installations de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles canadiens, s'ils sont admissibles, et le prix que paiera la Société pour toute action ordinaire sera le cours du marché à l'achat ou tout autre cours autorisé. Les achats aux termes de l'OPRCNA seront effectués dans le cadre d'opérations sur le marché libre ou par d'autres moyens qu'un organisme de réglementation des valeurs mobilières peut autoriser, y compris des opérations croisées organisées au préalable, des offres dispensées et des opérations de gré à gré aux termes d'une dispense à l'égard de l'offre de rachat accordée par un organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Dans le cadre de l'OPRCNA, la Société annonce également qu'elle a conclu une convention relative à un régime de rachat automatique de l'émetteur (le « régime ») avec Valeurs Mobilières TD Inc. (le « courtier ») pour effectuer des rachats d'actions ordinaires conformément au régime. Aux termes du régime, le courtier pourra, à son entière appréciation, racheter des actions ordinaires conformément à l'OPRCNA durant des périodes d'interdiction de négociation établies aux termes de la Politique sur les opérations d'initié de la Société, sous réserve des restrictions sur les prix et des autres modalités du Régime et des règles de la TSX. La Société peut demander au courtier d'effectuer des rachats précis ainsi que de suspendre ou d'annuler le régime, à condition que, dans chaque cas, la Société atteste au courtier qu'elle ne possède aucune information importante qui n'a pas été rendue publique et que cette demande est par ailleurs conforme aux dispositions du Régime.

L'OPRCNA procurera à la Société la souplesse supplémentaire pour gérer le capital et générer de la valeur pour les actionnaires.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d'aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada et compte plus de 700 magasins d'entreprise et magasins franchisés au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des amoureux d'animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à son offre de services de produits de qualité supérieure et à ses services en magasin attrayants. Les magasins de quartier de Pet Valu offrent plus de 7 000 produits à prix concurrentiel, dont une vaste gamme de marques exclusives primées de première qualité, haut de gamme et conçus selon une approche holistique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Internet : www.petvalu.com.

