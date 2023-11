/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Brandon/





BRANDON, MB, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et député de St. Catharines, et de Jeff Fawcett, maire de Brandon.

Date : Le mardi 28 novembre 2023 Heure : 10 h (HNC) Lieu : Hôtel de ville

410, 9th Street

Brandon (Manitoba) R7A 6A2

28 novembre 2023 à 07:00

