Les plus grandes entreprises d'écrans intelligents de Taïwan récompensées par le prix SDIA 2023





Pour faciliter le développement du secteur émergent des écrans, l'Administration pour le développement industriel du Ministère des affaires économiques a fondé la Smart Display Industrial Alliance (SDIA), encourageant activement la collaboration intersectorielle dans les domaines des écrans, des composants électroniques, des logiciels, de l'intégration de systèmes et des applications de service. L'Alliance a organisé la cérémonie de remise des prix SDIA 2023 et une présentation des résultats le 5 octobre, décernant le prix à 12 projets d'innovation exceptionnels dans le domaine des écrans intelligents pour récompenser les fabricants participants pour leur investissement dans le développement d'une technologie d'écrans d'avant-garde et leur amélioration efficace de la visibilité du secteur des écrans intelligents à Taïwan.

Pour encourager les fabricants d'écrans intelligents taïwanais à rester à jour avec les principales technologies d'écrans et à promouvoir l'adoption des résultats de leur recherche et développement dans le cadre d'applications produits intersectorielles, la SDIA a organisé la remise des prix pour la deuxième année consécutive, décernant les prix Or, Argent et Bronze ainsi que le Prix d'Excellence aux lauréats qui satisfont aux critères d'évaluation des prix, notamment le potentiel commercial, l'innovation et la technologie. L'objectif est de féliciter ces lauréats pour leur persistance et leurs efforts d'auto-amélioration et de contribuer à stimuler la transformation et la modernisation de l'ensemble du secteur des écrans intelligents.

Le prix SDIA 2023 s'est concentré sur des produits qui mettent l'accent sur la recherche et développement dans les technologies d'écrans avant-gardistes, ainsi que sur des produits qui ont réalisé des percées technologiques. La SDIA souhaite promouvoir ces accomplissements et les mettre en application dans quatre domaines majeurs : les soins de santé intelligents, le commerce de détail intelligent, la mobilité intelligente et l'éducation intelligente. Cette année, les lauréats du prix Or sont AUO Corp. et E Ink Holdings Inc. et les lauréats du prix Argent sont Yenrich Technology Corp., AUO Corp. et Lextar Electronics Corp. Le prix Bronze a quant à lui été remis à PanelSemi Corp. et Innolux Corp., tandis que le Prix d'Excellence a été décerné à Lixel Inc., Gio Optoelectronics Corp. et InnoCare Optoelectronics Corp. Les produits gagnants ont été exposés dans la salle où avait lieu la cérémonie de remise des prix, démontrant l'incroyable prouesse de Taïwan dans le secteur des écrans intelligents.

Ces fabricants de technologies d'écrans ont chacun leurs propres point forts. La SDIA continuera de les aider à développer des produits et des services d'intégration d'applications à forte valeur ajoutée. La SDIA encourage également le développement de solutions commerciales dans divers secteurs ainsi que leur matérialisation dans les domaines en question, afin d'accompagner la transformation de l'ensemble du secteur des écrans intelligents. Elle aspire à créer un nouvel "océan bleu" pour les applications industrielles, ouvrant un âge d'or pour la prochaine génération d'écrans à Taïwan.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 novembre 2023 à 06:25

