/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Jour 4 de la grève générale illimitée des profs/





MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Pour entamer cette quatrième journée de grève générale illimitée, la présidente de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre, se rendra sur les lignes de piquetage de l'École des métiers de la construction de Montréal et de l'école secondaire La-Voie. Madame Beauvais-St-Pierre offrira une disponibilité média. Des enseignantes et enseignants seront aussi disponibles pour répondre aux questions des journalistes.

Date : Mardi 28 novembre 2023







Heure : Entre 7 h et 8 h







Lieu : École des métiers de la construction de Montréal



5205 rue Parthenais Montréal, QC H2H 2H4



Date : Mardi 28 novembre 2023







Heure : Entre 9 h et 10 h







Lieu : École secondaire La Voie



6755, rue Lavoie Montréal, QC H3W 2K8



SOURCE Alliance des professeures et professeurs de Montréal

28 novembre 2023 à 06:00

Communiqué envoyé le