NetWitness prend désormais en charge AWS AppFabric pour améliorer la sécurité des applications SaaS





NetWitness, fournisseur mondialement reconnu de technologies de détection, d'investigation et de réponse aux menaces et de services de réponse aux incidents, a annoncé aujourd'hui qu'il est désormais intégré à AWS AppFabric, un nouveau service d'Amazon Web Services (AWS) qui connecte rapidement les applications SaaS (Software as a Service) pour une meilleure productivité et sécurité.

L'intégration de solutions de sécurité aux applications SaaS peut être une tâche longue et sujette à l'erreur. Chaque intégration nécessite un développement personnalisé, un déploiement, des mesures de sécurité et une maintenance continue. Cependant, AWS AppFabric offre une solution harmonisée, en fournissant un « fond de panier » standardisé, avec un modèle de données unifié pour connecter les applications SaaS aux solutions de sécurité. Cette solution est conçue pour simplifier le processus d'intégration, permettre un déploiement rapide et fournir une sécurité complète.

NetWitness reconnaît la nécessité d'intégrer systématiquement la prise en charge des technologies et solutions émergentes. L'intégration de NetWitness à AWS AppFabric permet d'éliminer les angles morts potentiels et de faciliter l'adoption d'applications commerciales à valeur ajoutée. Avec AWS AppFabric, les clients ont accès à une nouvelle technologie cruciale pour améliorer leur observabilité en matière de sécurité; et NetWitness est entièrement prêt à les aider dès le départ.

L'intégration à AWS AppFabric offre d'importants avantages aux clients de NetWitness. Elle leur propose de nouvelles options pour sécuriser leurs applications sur AWS et, grâce à cette prise en charge, NetWitness permet aux analystes de sécurité d'incorporer efficacement les données SaaS au sein de leurs activités et flux de travail de détection et de réponse aux menaces. En outre, les services simplifiés et standardisés offerts par AWS AppFabric réduisent la complexité et les coûts, ce qui permet aux clients de gérer facilement leurs solutions de sécurité. Les clients peuvent également utiliser leurs dépenses AWS engagées sur NetWitness, afin de maximiser leurs investissements. Enfin, l'intégration de NetWitness à AWS AppFabric prouve son rôle crucial au sein de l'écosystème de sécurité du cloud, renforçant son importance et sa fiabilité pour les clients.

« Tout au long de notre parcours, NetWitness a été à l'avant-garde de l'expansion de la visibilité sur les technologies émergentes et les solutions innovantes », a déclaré Ken Naumann, PDG de NetWitness. « En tant qu'outil de sécurité intégré à AWS AppFabric, nous permettons à nos clients de tirer parti de cette approche simplifiée et standardisée pour sécuriser les services AWS nouveaux et existants. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netwitness.com/.

À propos de NetWitness

NetWitness fournit aux organisations du monde entier, des capacités complètes et hautement évolutives de détection et de réponse aux menaces. La plateforme NetWitness offre une visibilité complète combinée à des renseignements appliqués sur les menaces et une analyse du comportement des utilisateurs pour détecter, hiérarchiser et étudier les menaces, ainsi que pour automatiser la réponse. Cela permet aux analystes de sécurité d'être plus efficaces et de garder une longueur d'avance sur les menaces ayant un impact sur l'entreprise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur netwitness.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 novembre 2023 à 03:35

