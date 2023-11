TEKLYNX obtient la validation de Zebra Technologies





Les solutions d'étiquetage TEKLYNX ont été testées par le Global Enablement Center de Zebra pour garantir une connectivité, des vitesses d'impression et une qualité d'étiquetage optimales.

AUCH, France, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, mondialement connu pour ses solutions logicielles d'étiquetage codes-barres et son support client de pointe, a annoncé aujourd'hui avoir achevé avec succès le programme de tests d'entreprise de Zebra Technologies pour sa suite de solutions logicielles de conception d'étiquettes à codes-barres, d'automatisation de l'impression et de gestion d'étiquettes d'entreprise. Cette désignation indique aux clients et partenaires que le logiciel TEKLYNX a été testé avec succès, confirmant ses performances et ses fonctionnalités avec les imprimantes industrielles d'étiquettes de codes-barres à transfert thermique de Zebra.

« En travaillant en étroite collaboration avec les équipes d'ingénierie de Zebra, nous avons testé avec succès l'interopérabilité du logiciel TEKLYNX avec certaines imprimantes, dont la Zebra ZT421 », a déclaré Travis Wayne, chef de produit chez TEKLYNX International. « Cette certification renforce notre engagement à fournir des logiciels qui répondent aux besoins des fabricants et prennent en charge des options de connectivité accrues, des vitesses d'impression rapides, une qualité d'étiquetage supérieure et une évolutivité exceptionnelle. »

Les logiciels TEKLYNX sont conçus pour évoluer de concert avec les besoins croissants des fabricants. Des étiquettes les plus simples à l'étiquetage complexe dans les secteurs réglementés, les solutions de conception d'étiquettes à codes-barres, d'automatisation de l'impression et de gestion d'étiquettes d'entreprise TEKLYNX sont à la hauteur. Avec des pilotes natifs adaptés aux imprimantes Zebra, TEKLYNX offre des performances d'impression inégalées. Qu'il s'agisse d'imprimer des étiquettes à partir d'un seul ordinateur ou sur plusieurs postes d'une ligne de production, sur un quai de chargement ou à partir d'un chariot élévateur, TEKLYNX et Zebra Technologies garantissent efficacité et précision.

Zebra Technologies est l'un des principaux fournisseurs de solutions numériques permettant aux entreprises de connecter intelligemment les données, les actifs et les personnes. Le programme de tests d'entreprise de Zebra Technologies permet aux partenaires de distribution éligibles de tester l'interopérabilité de leurs solutions logicielles et matérielles avec certains ordinateurs mobiles, scanners, imprimantes, solutions RFID et produits logiciels Zebra, afin de répondre aux besoins spécifiques des applications des utilisateurs.

TEKLYNX fait partie du programme primé Zebra® PartnerConnect. Pour en savoir plus sur les avantages du partenariat entre TEKLYNX et Zebra Technologies pour votre entreprise, visitez teklynx.com/zebra.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide les chaînes d'approvisionnement à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits de conception d'étiquettes de codes-barres et RFID intégrés de TEKLYNX et aux personnes qui sont derrière ses solutions pour rendre les opérations d'étiquetage de codes-barres efficaces, précises, sécurisées et conformes à l'industrie. Avec plus de 30 ans d'expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à ses logiciels fiables et son support client supérieur. Pour en savoir plus sur la manière dont TEKLYNX aide les entreprises de tous les secteurs du monde entier, visitez teklynx.com ou contactez TEKLYNX dans votre région. Barcode Bettertm avec TEKLYNX.

28 novembre 2023 à 03:00

