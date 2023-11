COTY ÉTEND SA POLITIQUE DE CONGÉ DE PARENTALITE DANS SON RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR L'EXERCICE 2023





Aujourd'hui, Coty Inc. (NYSE: COTY) annonce une expansion significative de sa politique internationale de congé de parentalité sans distinction de genre dans son rapport de développement durable 2023 (de juillet 2022 à juin 2023). Fort de son projet de développement durable, Beauty That Lasts, Coty continue d'établir de nouvelles références, dépassant les objectifs fixés pour ses trois piliers: Product, Planet et People.

Dans le cadre de son engagement pour le pilier "People", Coty étend sa politique de congé de parentalité sans distinction de genre, établie en 2022. L'entreprise fixe un minimum global de 14 semaines entièrement rémunérées pour tous les collaborateurs, sans distinction de genre, lorsqu'ils fondent ou agrandissent une famille, y compris dans le cadre d'une adoption. Cette politique sera introduite progressivement dans tous les pays d'ici la fin de l'exercice 2024 de Coty. Inspirée par les réglementations locales, la politique de Coty en matière de congé de parentalité défend l'égalité des genres en matière de rémunération et de développement des carrières à l'international.

Sue Nabi, PDG de Coty, a déclaré: "Nous sommes particulièrement fiers du développement de notre politique de congé de parentalité sans distinction de genre, en phase avec nos objectifs de développement durable sur le long terme."

Parmi les autres points forts du rapport de développement durable Coty pour l'exercice 2023 figurent les points suivants:

Coty dépasse ses objectifs de réduction des émissions des champs d'application 1 et 2 approuvés par le SBTi 1 , atteignant une réduction impressionnante de 82%, dépassant largement l'objectif de 50%.

, atteignant une réduction impressionnante de 82%, dépassant largement l'objectif de 50%. Coty dépasse son objectif de réduction de consommation d'énergie, atteignant une réduction de 23% par rapport à son objectif de 20%.

Les usines et les centres de distribution Coty atteignent également leurs objectifs de zéro déchet en décharge et un taux de recyclage de 80% avant l'objectif 2030.

Au-delà de 2030, Coty s'est engagé auprès du SBTi à fixer des objectifs de réduction des émissions à long terme, conformément à l'objectif scientifique de zéro émission nette 2 .

. Coty mène des actions de développement durable pour l'ensemble de son portefeuille en intégrant notamment des biotechnologies innovantes dans les formules de ses produits, en lançant des parfums fabriqués avec de l'alcool 100% issu d'émissions de CO2 et en élargissant sa liste de marques « Cruelty free », les marques philosophy et Monange ayant obtenu l'approbation Leaping Bunny de Cruelty Free International.

Coty a lancé une formation globale sur le développement durable pour l'ensemble de ses collaborateurs et renforce son département de développement durable avec une nouvelle direction.

Vous pouvez vous référer au rapport de développement durable Coty pour plus d'informations sur les jalons de l'exercice 2023 et à son indice ESG afin d'obtenir plus d'informations sur les données et des politiques ESG Coty. La note de mise en garde concernant les déclarations prospectives est disponible sous la rubrique dédiée du rapport de développement durable Coty 2023.

A propos de Coty

Fondée à Paris en 1904, Coty est l'une des plus grandes entreprises de beauté au monde, avec un portefeuille de marques emblématiques de parfums, de soins et de maquillage. Coty distribue ses produits prestige et de grande consommation dans plus de 130 pays. Coty et ses marques encouragent chacun à s'exprimer librement, en créant sa propre vision de la beauté. Nous nous engageons à limiter notre empreinte environnementale sur la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur coty.com ou sur LinkedIn et Instagram.

1 Science Based Targets initiative

2 Conformément au processus de fixation des objectifs du SBTi, Coty fixera des objectifs net-zero d'ici novembre 2025

