/R A P P E L -- Avis aux médias : AtkinsRéalis présentera les derniers développements de la technologie nucléaire CANDU au World Nuclear Exhibition 2023/





MONTRÉAL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX : ATRL), une entreprise de services professionnels et de gestion de projets entièrement intégrée qui a des bureaux partout dans le monde, présentera la prochaine génération de la technologie nucléaire CANDU® et le réacteur nucléaire le plus évolué de son offre CANDU dans le cadre du World Nuclear Exhibition 2023, le salon mondial du nucléaire civil qui aura lieu à Paris la semaine prochaine. Cette mise à niveau de la conception CANDU combine les solutions d'ingénierie les plus modernes et les plus avancées pour satisfaire aux besoins des services publics qui doivent répondre aux doubles exigences de la carboneutralité et de la sécurité énergétique.

AtkinsRéalis est le fabricant d'équipement d'origine (FEO) de la technologie nucléaire CANDU (une propriété canadienne) déployée partout dans le monde. La société offrira le modèle CANDU mis à niveau à des clients au Canada et à certains marchés clés à l'étranger. Son objectif de déploiement initial visera à combler les besoins de la province de l'Ontario, qui prévoit, en 2050, une demande supplémentaire de 18 000 MW en énergie nucléaire.

Renseignements sur l'événement :

Date : Mardi 28 novembre 2023

Heure : 12 h 45 (heure de Paris)

Emplacement : Pavillon du Canada au World Nuclear Exhibition 2023.

Renseignements généraux sur la technologie CANDU

AtkinsRéalis est le fabricant d'équipement d'origine de 31 centrales nucléaires CANDU partout dans le monde.

Le secteur Énergie nucléaire mondial de l'entreprise couvre le cycle de vie complet du nucléaire, y compris la conception et la construction de nouvelles installations, la gestion des actifs, la remise à neuf, la gestion de la fin de vie, ainsi que la mise hors service et la gestion des déchets nucléaires.

Depuis le début des années 1970, environ 600 réacteurs nucléaires commerciaux ont été construits dans le monde et environ 440 d'entre eux sont toujours en exploitation. Bon nombre de ces réacteurs approchent de la fin de leur vie utile.

Pendant ce temps, le monde doit doubler sa production d'électricité permettant de satisfaire à la demande de base, ce qui équivaut approximativement à un marché pour 1 200 réacteurs. Notre technologie CANDU canadienne, très avancée, est bien positionnée pour saisir sa part de ce marché et maintenir le statut vital du Canada en tant que nation nucléaire de niveau 1. »

en tant que nation nucléaire de niveau 1. » Les réacteurs CANDU sont l'une des rares technologies de réacteurs de grande taille disponibles en Occident.

Cette technologie spéciale offre des avantages uniques : des opérateurs en Asie (Wolsong, Corée du Sud et Qinshan, Chine) en Europe (Cernavoda, Roumanie) et en Amérique du Sud (Embalse, Argentine).

(Cernavoda, Roumanie) et en Amérique du Sud (Embalse, Argentine). La technologie utilise de l'uranium naturel comme combustible, coproduit des isotopes médicaux contre le cancer, peut être ravitaillée en cours de fonctionnement et affiche les normes de sécurité et d'efficacité les plus élevées au monde.

La technologie CANDU est l'un des produits commerciaux les plus performants du Canada . Il s'agit d'une solution conçue au pays pour répondre à nos besoins énergétiques nationaux croissants, qui est également concurrentielle sur la scène mondiale grâce à des possibilités d'exportation.

. Il s'agit d'une solution conçue au pays pour répondre à nos besoins énergétiques nationaux croissants, qui est également concurrentielle sur la scène mondiale grâce à des possibilités d'exportation. La technologie des réacteurs CANDU a été constamment modernisée et améliorée au fil des ans et fonctionne actuellement conformément à la norme avancée de la génération III+.

À propos d'AtkinsRéalis??

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services?d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Avec plus de 70 ans d'expertise en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. AtkinsRéalis participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower. Pour en savoir plus, consultez notre site Web.

SOURCE AtkinsRéalis

28 novembre 2023 à 01:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :