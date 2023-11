Univar Solutions et Chemi Nutra LLC approfondissent leur relation avec une entente exclusive au Canada





Le partenariat permet aux clients canadiens d'accéder à un portefeuille complet d'ingrédients fonctionnels et de produits de bien-être

RICHMOND, Colombie-Britannique, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Univar Solutions Canada ltée, une filiale d'Univar Solutions Inc. (« Univar Solutions » ou « la Société »), un important fournisseur de solutions mondiales pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée distributeur exclusif des ingrédients spécialisés, fonctionnels et nutraceutiques de Chemi Nutra LLC (« Chemi Nutra ») au Canada. En raison de la relation croissante entre Univar Solutions et Chemi Nutra, l'entreprise américaine de produits nutraceutiques en vrac et d'ingrédients diététiques, les clients canadiens d'Univar Solutions auront accès au portefeuille complet de produits Chemi Nutra, qui comprend des composés d'ingrédients nutritifs comme la phosphatidylsérine (PS) SerinAid®, l'acide phosphatidique (PA) Mediator® et la choline phosphorylique alpha-glycérique (A-GPC) AlphaSize®.

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration et d'élargir notre partenariat avec Chemi Nutra au Canada, qui est reconnu comme un chef de file mondial et un pionnier dans l'industrie des nutraceutiques », a déclaré Nick Powell, président du secteur mondial des ingrédients et des spécialités, et président des régions Europe, Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique chez Univar Solutions. « Chez Univar Solutions, nous fournissons des ingrédients nutraceutiques à des clients partout dans le monde depuis plus de 50 ans. Grâce à cette longue expérience et à une équipe vouée au mieux-être, nous nous distinguons vraiment dans l'industrie des sciences de la vie et pouvons fournir les ingrédients essentiels et l'expertise technique dont les fabricants ont besoin aujourd'hui. »

Dans ses propres usines en Italie et au Brésil, Chemi Nutra fabrique une gamme inédite d'ingrédients de marque utilisés dans les aliments, les boissons et les suppléments. Ces ingrédients sont utilisés dans des produits qui soutiennent la santé cognitive, la nutrition active, la santé des femmes, le vieillissement actif, la nutrition pour les sportifs et la nutrition de performance. Ce partenariat croissant va de soi, les deux entreprises se concentrant sur des solutions novatrices et durables en matière d'ingrédients pour aider les formulateurs et les clients à créer des produits finaux de nouvelle génération.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Univar Solutions, un partenaire que nous connaissons et en qui nous avons confiance, afin d'offrir davantage de solutions nutritives bénéfiques sur le marché canadien », a déclaré Mike Petteruti, président de Chemi Nutra. « Chemi Nutra est un véritable innovateur en matière d'ingrédients spécialisés liés à la santé et à la performance, et nous sommes convaincus que le renforcement de notre relation avec Univar Solutions nous aidera à obtenir de meilleurs résultats commerciaux et à accroître la réussite technique de nos clients », a ajouté M. Petteruti.

Pour de plus amples renseignements sur le secteur des nutraceutiques d'Univar Solutions, consultez le site univarsolutions.com/industries/nutraceutical-ingredients-innovation .

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com .

À propos de Chemi Nutra LLC

Chemi Nutra LLC est l'unité commerciale américaine de la société mère Chemi S.p.A., une entreprise privée de produits pharmaceutiques et nutraceutiques basée à Milan, en Italie. Chemi dispose de ses propres installations de fabrication certifiées BPFa et inspectées par la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis. Elle est surtout connue dans le domaine de la nutrition à l'échelle mondiale pour avoir découvert, développé commercialement et introduit des ingrédients de compléments alimentaires bénéfiques pour la santé largement utilisés, brevetés et validés par la recherche. Ces produits améliorent l'apprentissage, la mémoire, la concentration, la performance physique, la masse musculaire et plus encore. Les ingrédients spécialisés fonctionnels et brevetés de Chemi Nutra sont largement utilisés dans les suppléments alimentaires, la nutrition pour les sportifs, les boissons et aliments fonctionnels, les aliments médicaux et la nutrition pour les animaux de compagnie. Pour en savoir plus, visitez cheminutra.com/ .

Énoncés et renseignements prospectifs

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de l'entreprise. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2285552/Univar_Solutions_Chemi_Nutra.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/4423017/UnivSol_Logo.jpg

27 novembre 2023 à 16:44

