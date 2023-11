L'accélération de la mondialisation entraîne la sortie officielle de VOYAH aux Pays-Bas.





Le 24 novembre, le salon automobile européen Dutch Fully Charged Live a officiellement ouvert ses portes. Dongfeng Motor Import & Export Co., Ltd. a coopéré avec VOYAH Automobile pour présenter les modèles VOYAH FREE et VOYAH DREAM lors de l'exposition, marquant ainsi l'entrée officielle de VOYAH sur le marché néerlandais.

Au cours de ce premier salon mondial dédié à l'énergie domestique et aux véhicules électriques, des produits tels que VOYAH FREE et VOYAH DREAM ont fait des apparitions remarquables, attirant de nombreux médias et amenant des experts de l'industrie automobile et des clients potentiels à s'arrêter et à observer. Kjeld Riegen, responsable de VOYAH chez Gomes Noord Group aux Pays-Bas, a déclaré que l'arrivée de VOYAH aux Pays-Bas offrira aux utilisateurs du pays, de nouvelles options de voyage haut de gamme. VOYAH FREE et VOYAH DREAM représentent l'aboutissement de notre quête d'excellence, et ils apporteront un nouveau souffle au marché automobile néerlandais. Nous nous engageons également à fournir aux utilisateurs, les derniers véhicules à énergie nouvelle haut de gamme, un service clientèle excellent et la meilleure expérience d'achat de voiture.

En tant que premier monospace électrique de luxe phare de VOYAH, VOYAH DREAM dispose d'un châssis en aluminium avec une suspension avant à double bras et une suspension arrière à cinq bras ; sa version standard dispose d'une transmission intégrale et d'une suspension pneumatique avec fonction tapis magique + CDC. La puissance maximale peut atteindre 420 kw et le couple maximal est de 840 Nm, avec une autonomie globale CLTC de 1231 km. Son apparence est classique et noble, son design intérieur est raffiné et l'espace est très spacieux. Les avantages de VOYAH DREAM, tels que l'espace généreux et le confort, ont été très appréciés sur place par les utilisateurs. En plus de la VOYAH DREAM, VOYAH a également présenté son SUV électrique intelligent de performance impressionnante : VOYAH FREE. En tant que premier véhicule étranger de VOYAH en Europe, FREE possède une carrosserie de près de 5 mètres et un empattement de près de 3 mètres. Il est également adapté aux normes européennes et dispose de fonctions de localisation, renforçant ainsi les arguments en sa faveur.

La possibilité d'explorer, de réaliser votre rêve avec passion. VOYAH s'engage à devenir un « voyageur de la mobilité électrique » et à adhérer au concept de la marque « léger, silencieux et élégant ». À l'avenir, VOYAH continuera de s'implanter à l'étranger et de nouveaux modèles feront leur apparition dans la famille VOYAH, améliorant ainsi la structure mondiale et la matrice des produits de l'automobile VOYAH.

Site internet :

http://www.dongfeng-global.com/

https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationGlobal

https://www.facebook.com/VoyahGlobal

https://www.tiktok.com/@dfmotor

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 novembre 2023 à 16:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :