Les membres de l'Unité 203 - Le CAP de l'AEFO voteront sur l'offre finale de l'employeur et sont mobilisés plus que jamais à se faire entendre!





OTTAWA, ON, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Les membres de l'Unité 203 - Le CAP, représentés par l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) et en grève depuis 15 jours consécutifs, sont mobilisés plus que jamais pour obtenir de meilleures conditions de travail. Les quelque 200 professionnelles et professionnels du Centre d'appui et de prévention (Le CAP) en petite enfance, en santé mentale et en traitement des dépendances, sont déterminés à se faire entendre pour obtenir un salaire aligné au coût de la vie et des avantages sociaux équitables.

Les membres voteront sur l'offre finale de l'employeur

L'employeur, le CAP, a décidé de se prévaloir des dispositions en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario, qui lui donne droit de soumettre une offre finale qu'il qualifie de bonifiée directement aux employées et employés. Les membres de l'Unité 203 - Le CAP voteront sur cette offre entre le 30 novembre et le 1er décembre 2023.

« Ce sera aux membres de juger si cette offre est suffisamment bonifiée et à la hauteur des importants services qu'elles et qu'ils offrent à la communauté francophone. Chose certaine, une offre dite bonifiée qui maintient une augmentation salariale de 6 % en 4 ans sans rétroaction depuis la dernière convention collective, c'est inacceptable surtout dans un contexte d'inflation. » déclare Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO.

Rappelons que le 7 novembre dernier, l'AEFO a déclenché la grève dans le cadre de ses négociations avec Le CAP, pour l'obtention de la première convention collective de ses membres.

Nous gardons le cap sur nos revendications

L'AEFO est consciente que la situation actuelle est difficile, autant pour les membres de l'Unité 203 - Le CAP que pour les membres de la communauté. « Nous reconnaissons le rôle important que joue Le CAP dans la communauté francophone et notre équipe de négociation ne ménage pas ses efforts pour obtenir une entente juste et équitable dans les meilleurs délais. Nous allons respecter le choix des membres qui se prononceront sur l'offre finale de l'employeur, mais il n'en demeure pas moins que nous ne baissons pas les bras. Nous gardons le cap sur nos revendications. » poursuit Anne Vinet-Roy.

Pour plus d'information sur la grève : Négos 203 - Le CAP - AEFO

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

27 novembre 2023 à 16:38

