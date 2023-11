Le ministre Beech met en lumière les initiatives visant une économie propre à Edmonton





EDMONTON, AB, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Services aux citoyens, l'honorable Terry Beech, a rencontré des groupes à Edmonton pour discuter de la manière dont le plan économique du gouvernement permettra de bâtir une économie robuste et propre, dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2023.

Le plan économique du gouvernement vise à bâtir une économie forte qui fonctionne pour tout le monde, avec de bons emplois sur lesquels les gens peuvent compter. Le plan est mis en lumière par les progrès considérables dans les projets d'économie propre. Au cours des trois dernières années, plus de 90 projets d'économie propre, d'une valeur totale de plus de 40 milliards de dollars, ont été mis en chantier, attirant les investissements et créant des emplois.

Dans le contexte des défis de l'économie mondiale, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 vise surtout à soutenir les Canadiens et à favoriser la croissance économique par l'entremise d'initiatives propres. Cela comprend l'instauration de crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie propre pour les industries comme le captage du carbone et les technologies propres, de même que l'élargissement de l'admissibilité aux crédits d'impôt à l'investissement afin d'englober les systèmes qui génèrent de l'électricité ou du chauffage à partir des déchets de la biomasse.

Alors que plus de 1 billion de dollars de capitaux privés sont prêts à être investis, le Canada dispose des ressources essentielles, des minéraux à la recherche innovatrice en passant par la main-d'oeuvre spécialisée. Le plan pour l'emploi dans l'économie propre, détaillé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023, vise à tirer parti des remarquables avantages concurrentiels du Canada pour attirer les investissements et créer des emplois dans l'ensemble du pays.

L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose également d'élargir l'admissibilité aux crédits d'impôt à l'investissement dans les technologies propres et l'électricité propre en vue de soutenir l'utilisation des déchets de la biomasse pour l'électricité et le chauffage.

Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec un large éventail de partenaires pour bâtir une économie qui est forte, durable et bénéfique pour tous les Canadiens.

« L'engagement du Canada envers une économie propre est plus qu'un impératif environnemental, c'est une possibilité économique. Nous mettons l'accent sur la croissance propre, comme le montre l'Énoncé économique de l'automne de 2023, et cela mènera à des solutions novatrices, à de nouvelles industries et à des milliers d'emplois. Nous assurons non seulement un environnement plus propre, mais aussi un avenir inclusif pour les Canadiens. »

- Le ministre des Services aux citoyens, l'honorable Terry Beech

«?Notre plan économique vise à bâtir une économie forte qui fonctionne pour tout le monde. Et cet Énoncé économique de l'automne représente la prochaine étape de notre plan. En mettant l'accent sur le soutien à la classe moyenne et la construction d'un plus grand nombre de logements, plus rapidement, nous prenons des mesures pour répondre aux priorités les plus importantes pour la population canadienne aujourd'hui. Nous continuerons de tout mettre en oeuvre pour obtenir des résultats pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, d'un océan à l'autre.?»

-?La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia?Freeland

Les nouvelles mesures annoncées dans l' Énoncé économique de l'automne de 2023 s'appuient sur le plan économique responsable du gouvernement, grâce auquel le Canada affichera encore les plus faibles ratios du déficit et de la dette nette au produit intérieur brut du G7.

s'appuient sur le plan économique responsable du gouvernement, grâce auquel le Canada affichera encore les plus faibles ratios du déficit et de la dette nette au produit intérieur brut du G7. Le plan économique du Canada fonctionne?: Depuis les 21?derniers mois, le taux de chômage au Canada s'est maintenu à un niveau plus bas qu'il ne l'a jamais été sous le gouvernement précédent. Le Canada compte aujourd'hui au-delà d'un million de personnes de plus sur le marché du travail qu'avant la pandémie. La croissance des salaires dépasse l'inflation depuis neuf mois. Le Fonds monétaire international prévoit que le Canada connaîtra la plus forte croissance économique du G7 l'an prochain. Selon l' Organisation de coopération et de développement économiques (en anglais seulement), dans la première moitié de 2023, le Canada s'est classé au troisième rang des destinations en ce qui a trait à l'investissement direct étranger dans le monde, en plus d'afficher le plus haut taux d'investissement étranger par habitant du G7.



